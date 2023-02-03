Высокогорский район стал местом проведения выставочного матча всероссийского турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы - Дуслык». На лед вышли команды «Сборная Духовенства» и «Динамо МВД», сообщают «Высокогорские вести».

Матчи Кубка проводятся в Татарстане уже в третий раз. Как отметили в Федерации хоккея Республики Татарстан, турнир является единственным, не имеющим аналогов в мире, межконфессиональным соревнованием по хоккею с шайбой.

Турнир начался с выступления казанской команды по синхронному катанию, после чего на лед вышли хоккейные команды.

«Сегодня на льду, можно сказать, пишется история. Потому что аналогов во всем мире этому уникальному турниру нет», - объяснил Тимур хазрат Камаев.

Потому турнир и не требует рекламной кампании - он является единственным межконфессиональным соревнованием по хоккею с шайбой. Впрочем, федерация хоккея обосновала, почему событие такого масштаба случилось именно на площадке «Биектау».

«"Биектау" — это на сегодняшний день бренд. В том числе бренд татарстанского хоккея. Поэтому у нас не было сомнения о том, что мы должны начинать здесь», - рассказал вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

Хоккей в любимчиках среди спортивной молодежи района - здесь тренируется сильнейшая команда среди сельских спортивных школ. Ребята посетили игру команд «Динамо МВД» и «Сборная Духовенства». Игроки удивили владением шайбой, финтами и обводками, хотя в жизни - они простые имамы, священники и правоохранители. Зал скандировал: «Вперед, Динамо!».

Напору команды «Динамо» противостоять было трудно. Окружив ворота своих противников, они держали лидерство аж вплоть до 3 периода. Накалились страсти после забитой шайбы «Духовенства». Матч завершился со счетом 8:2, но несмотря на это, в матче победила дружба. Ведь именно это и есть смысл всех соревнований, заложенный уже в названии.

Сегодня, 3 февраля, официальное открытие соревнований, уже с участием звезд мирового масштаба. Всего на татарстанский лед выйдут 6 городов России - это 10 хоккейных команд. Стать зрителем спортивного события в Казани вы сможете ежедневно до 4 февраля, днем позже, 5 числа, состоятся решающие встречи.