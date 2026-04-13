Бич «Локо» в противостоянии с «Зенитом»: чего ждать в 5 матче серии плей-офф в Казани

«Зенит-Казань» уступил «Локомотиву» в четвертом матче серии полуфинала плей-офф в волейбольной Суперлиге. Серия продолжается. Что ждать от оппонентов в пятом поединке и чего точно зрители не увидят в финале турнира - в материале «ТИ-Спорта».





В 1/2-финала серии плей-офф волейбольной Суперлиги между «Зенитом-Казань» и «Локомотивом» снова ничья (2-2)

«Локомотив» снова сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф волейбольной Суперлиги с «Зенитом-Казань». Матч между соперниками, как и в предыдущей встрече в Новосибирске, где со счетом 3:2 выиграли татарстанцы, снова завершился пятисетовым противостоянием. На этот раз, практически по аналогичному сценарию, встреча завершилась в пользу хозяев - 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12).

В настоящий момент счет в серии снова ничейный - 2-2. Как и в чемпионате, команда Пламена Константинова доставляет хлопоты в плей-офф коллективу Алексея Вербова. В Казани по итогам двух первых поединков была ничья (1-1), ситуация повторилась и после двух ответных матчей в Новосибирске.

Пятая встреча в рамках данного противостояния будет решающей, так как в полуфинале команды играют до трех побед. Завершится серия в Казани в ближайшую пятницу, 16 апреля.

Символизм пятого матча в Казани

В случае победы «Зенита» будет довольно символично, если серия завершится победой дома в Казани. Однако учитывая опыт противостояния этих двух команд в чемпионате в нынешнем сезоне, кульминация может быть непредсказуемой. Стоит отметить, что все четыре встречи в полуфинале плей-офф оба соперника провели на высочайшем уровне, продемонстрировав необычайную степень заряженности. Встреча завершилась очередным тай-брейком. Третьим в рамках этого розыгрыша.

Гости вступили в игру с той же уверенностью, что и на протяжении всей серии. По первому сету сложилось впечатление, что он был продолжением предыдущей встречи, когда хозяева сильно нервничали и, как следствие, совершали множество ошибок. Что и стало главным фактором их поражения в прошлом матче. Пламен Константинов был вынужден взять первый тайм-аут при счете 4:7. Стартовая партия завершилась победой казанцев. Правда концовка выдалась немного нервной в их исполнении, а главный тренер «Зенита» даже дважды собирал команду на перерыв.

Это почувствовали хозяева и на старте второго отрезка поднажали. В роли догоняющих теперь была уже татарстанская команда. В этом статусе подопечные Алексея Вербова пребывали дважды в матче. Середина встречи прошла в равной борьбе, но завершилась преимуществом казанцев. Героями третьей партии стали игроки «Зенита» Максим Михайлов и Дмитрий Волков, грамотно сыгравшие на балансе.

Что ждать от противостояния «Зенит-Казань» – «Локомотив» в пятом матче серии?

В концовке четвертой партии в победе «Локомотива» многое решили блоки: в середине и ближе к концу сета. Последняя результативность принадлежала блокирующему хозяев Дмитрий Лызику и связующему Симеону Николову. Последний сделал разницу и на тай-брейке. А Лызик, к тому же, набрал пять очков в данном компоненте в этой встрече.

Не удивительно, что и преимущество на блоках по итогам матча было на стороне новосибирцев: 17 против 12 у казанцев. Лучшими бомбардиром встречи стал Михаил Лабинский у «Зенита» (23 очка). 19 очков на счету Федора Воронкова из «Локомотива».

Что ждать от пятого по счету матча в данном противостоянии и что необходимо оппонентам для достижения победы? «Локомотиву» стоит успокоиться. Как показывает практика в этой серии, - волнение - это главный бич «железнодорожников», по причине которого они начинают сыпаться и совершают много ненужных ошибок. Татарстанцам, в свою очередь, их излишняя самоуверенность может только помешать.

Чего точно мы не увидим в финале плей-офф сезоне-2025/26?

В финале предстоящего розыгрыша плей-офф волейбольной Суперлиги зрители абсолютно точно не смогут понаблюдать за противостоянием двух «Зенитов», а также за одним из самых интересных противостояний наставника и его ученика – Владимира Алекно и Алексея Вербова.Во второй паре полуфиналистов по итогам четырех встреч московское «Динамо» выбило питерский «Зенит».

Команда Владимира Алекно вылетела из турнира со счетом 1-3 в серии. Третий и четвертый поединки прошли под диктовку москвичей.Эпичной развязкой стал заключительный матч, в котором «зенитовцы» сдались по итогам трех сетов 3:0 (25:19, 30:28, 25:21).