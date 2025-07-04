Бибрас Натхо поделился ожиданиями от казанского Суперкубка России

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, который должен состояться в Казани. В игре сойдутся ЦСКА и «Краснодар». Южане стали чемпионами России, а «армейцы» – обладателями Кубка России.

«Следующий [кубок над головой] можно будет поднять уже 12 июля, когда состоится матч за Суперкубок России с "Краснодаром". "Краснодар" – это очень хорошая и сильная команда. Но ЦСКА есть ЦСКА. Понимаю, что армейцам будет непросто в этом матче. Жду упорной борьбы в предстоящей встрече, но верю, что красно-синие обыграют «быков» и завоюют Суперкубок России!» — приводит слова израильского футболиста портал «РБ Спорт».

Напомним, поединок за Суперкубок России пройдет в субботу, 12 июля, на поле «Ак Барс Арены». Это второй Суперкубок России, который принимает столица Татарстана за последние два года. В 2023 году на «Ак Барс Арене» встретились петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Победителями стали питерцы, выигравшие в серии пенальти.