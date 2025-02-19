Библиотеки РФ и стран СНГ получат доступ к оцифрованным архивам военных газет

С 1 января по 30 июня этого года в рамках проекта «Строки, опаленные войной», посвященного 80-летию Великой Победы, библиотекам и организациям России и стран СНГ предоставляется бесплатный доступ к оцифрованным архивам газет времен Великой Отечественной войны.

Речь идет о таких изданиях, как «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Красная Звезда» и «Огонек», а также о Коллекции подпольных газет партизан Беларуси.

Читатели получают возможность не только читать материалы, но и сохранять их, печатать статьи (с учетом ограничений авторского права), а также применять функцию умеренного поиска по тексту для исследовательских целей, отмечают организаторы акции.

На данный момент к акции уже присоединились более 300 организаций из России, Беларуси и Казахстана. Это национальные, федеральные, региональные библиотеки, университеты, музеи и исторические сообщества.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить форму на сайте www.ivis.ru/pobeda-80/, указав необходимые данные. После подтверждения заявки будет получен доступ к архивам. Актуальные новости и анонсы публикуются в Telegram-канале: https://t.me/ivispobeda80.

Помимо того, что в этом году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.