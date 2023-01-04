Библиотеки Нижнекамска запустили новый проект «КитапЛаб»

Централизованная библиотечная система Нижнекамского района РТ запустила новый проект «КитапЛаб», предназначенный для детей и их родителей.

Как рассказали «Татар-информу» в ЦБС Нижнекамского района, ежедневно с 2 по 8 января в Центральной детской библиотеке «Апуш» подготовлена насыщенная программа. Каждый день посвящен какому-то персонажу.

В течение двух часов детей ждут веселые игры, «громкие чтения», кино- и мультипликационные просмотры, квесты и викторины, мастер-классы и театрализованные представления. А еще подвижные игры на свежем воздухе в парке Габдуллы Тукая. В это время родителям не придется скучать — ведь их ждут спикеры с самыми актуальными темами.

«Каждый день посвящен новому литературному герою, что позволяет заинтересовать детей и привить [им] любовь к чтению. Сочетание разных форм мероприятий дает возможность наполнить традиционные направления библиотечной деятельности новым содержанием», — отметила заместитель директора по работе с детьми Гузель Хасанова.

Так, первый день был посвящен Морозу Ивановичу. Ребята совершили зимний вояж в Берендеево царство — Снежное государство. Праздник мог бы и не получиться, ведь Баба-Яга опоила Мороза Ивановича горячим чаем с зельем и заперла в своей избушке, а сама помчалась на праздник вместо него. Но всё закончилось хорошо: Баба-Яга оказалась не такой уж и злой, просто ей стало скучно одной в лесу и захотелось поиграть с ребятами, поводить хоровод вокруг новогодней елочки.

Веселье, игры и шутки перенеслись в парк Тукая, где дети поделились на две команды и соревновались на ловкость, силу, сноровку. А потом всей гурьбой лепили Снеговика. После парка их ждал мастер-класс «Снеговичок», которого они мастерили из пенопласта вместе с родителями.

Развивающая игра-угадайка «Крылатые фразы из мультфильмов» заставили детей вспомнить советские мультфильмы. Всем было весело и увлекательно, а в заключение мероприятия всех ждали сладкие призы.