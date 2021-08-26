Библиотеки, цирки и кинотеатры не вошли в одобренный список учреждений «Пушкинской карты»

До конца 2021 года использовать «Пушкинскую карту» для того, чтобы посетить библиотеки, цирки и кинотеатры, не получится. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Мы ожидаем, что список учреждений, которые можно будет посетить благодаря „Пушкинской карте“, в следующем году расширится. Войдут ли в этот перечень цирки, библиотеки и кинотеатры — вопрос открытый», — рассказала Адгамова.

На сегодняшний день в программе принимают участие 80 учреждений Татарстана — 31 государственная, 46 муниципальных и три частных организации.

С первого сентября молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут потратить денежные средства с «Пушкинских карт» на посещение театров, концертных организаций, музеев, выставочных залов, культурных центров.