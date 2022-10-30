Библиотекари против бизнесменов: в Нижнекамске состоялся товарищеский матч по волейболу

В Нижнекамске в полилингвальной школе «Адымнар» состоялся товарищеский матч по волейболу между сотрудниками Централизованной библиотечной системой и представителями Союза малого и среднего бизнеса. Об этом «Татар-информу» рассказали в Централизованной библиотечной системе.

С виду хрупкие библиотекари оказались достойным соперником, учитывая, что ни одна из них не занимается профессионально этим видом спорта. Но после игры многие выразили желание начать тренировки и играть.

Игра была азартной. По итогам сегодняшнего матча победила дружба. Две партии выиграли библиотекари и две партии — бизнесмены. В будущем планируется проводить такие матчи с Управлением по делам молодежи и спорта, администрацией города.

«Радуюсь успехам своей команды, горжусь единством и сплоченностью, благодарю за лёгкость и ответственность», — поделилась директор Нижнекамской Централованной библиотечной системой Гульназ Арсланова.

«Это отличный повод отвлечься от повседневных проблем и провести время с пользой», — отметила Лилия Усманова, которая вела съемку игры.

«Игра прошла замечательно. Нам очень понравилась игра. Все большие молодцы. Хорошо, что в такое непростое время можно уделить игре в волейбол», — отметила методист ЦБС Нижнекамска Румия Сахабова.