Библиотекари Нурлата вышили карту своего района

Фото: Сирень Самерханова / На фото автор работы библиотекарь Маргарита Литта

Вышитая библиотекарями Нурлата карта размером 1,2 метра на 1,5 метра на белом полотне станет своеобразным экспонатом по изучению родного края.

Директор межпоселенческой центральной библиотеки Роза Липатова напомнила, что подобная карта уже была вышита для главного павильона ВДНХ уроженкой села Егоркино, членом Союза художников СССР Екатериной Ефремовой. Теперь было решено повторить задумку, указав на новой версии все сельские поселения района.

«Мы решили вышить карту нашего района с нашей историей, нашими традициями. Ведь в каждом селе есть такой человек или даже семья, в которой из поколения в поколение передаются вещи, отражающие красивые традиции», — рассказала директор межпоселенческой центральной библиотеки Роза Липатова.

Перед тем как начать вышивать карту, сотрудники библиотеки провели этнографическое исследование: библиотекари всех филиалов в селах встречались со своими читателями-долгожителями, которые затем прислали фотоснимки хранившихся в «бабушкиных сундуках» обрядовых полотенец, свадебных рушников, рекрутских платочков, покрывал, наволочек для девичьего приданого и даже национальных головных уборов и сапожек.

«Вот, например, символом Кульбаево-Марасинского сельского поселения на карте стала вышитая запись о рождении основателя татарского театра Габдуллы Кариева из метрической книги села Кульбаево-Мараса. Или же взять Новоамзинское поселение. Много-много лет назад, когда татарские девушки провожали своих парней в армию, дарили им маленькие носовые платочки с вышивкой. Нередко на них вышивались имена влюбленных, дата проводов. Нам прислали фото элемента этого платочка, который мы и вышили на карте данного сельского поселения», — рассказала библиотекарь Маргарита Литта, которая за полгода вышила данную карту.

Фото: Сирень Самерханова

«„Территории“ Гайтанкинского сельского поселения украсила работа сельчанки, вышитая ею в 15-летнем возрасте — фрагмент полотенца, Андреевского — детский ансамбль „Саванась“ — спутник народного чувашского ансамбля „Сеспель“», — продолжает библиотекарь.

На карте при помощи мулине крестом, гладью, тамбурным швом, швом назад иголкой, в стиле браного ткачества отображены все 26 сельских поселений и город Нурлат.

Как отметила Роза Липатова, в планах по этой карте — проводить туристические краеведческие обзоры по Нурлатскому району на мероприятиях по Пушкинской карте, знакомить детей с историей и культурой родного края. Вышитая карта является отражением историм, быта и культуры народов, проживающих в Нурлатском районе.