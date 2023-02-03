Библиотека Серебряного века Елабужского музея-заповедника откроет сезон «Зима 2023»

Сегодня, 3 февраля, библиотека Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника открывает новый творческий сезон «Зима 2023». Открытие очередного сезона творческих встреч начнется с музыкально-поэтического вечера памяти русского поэта Николая Рубцова «Звезда полей».

Главными участниками мероприятия станут поэт Николай Алешков и ансамбль русской песни «Отрада» (художественный руководитель Николай Федоров) из Набережных Челнов. Свое мастерство также представят автор-исполнитель Сергей Бычков, Ольга Лахнова (народное пение) и Людмила Каширская (гусли).

Как рассказали «Татар-информу» в библиотеке ЕГМЗ, подобные встречи проводятся с 2016 года.

«В этом сезоне Библиотека Серебряного века предложит большое количество художественных выставок, будет приглашать больше творческих личностей из других городов, один раз в месяц в библиотеке будут культурно-творческие дуэты. Например, в эту пятницу речь пойдет о поэте Николае Рубцове на фоне фотовыставки елабужского поэта Евгения Поспелова», — поделились с агентством.

Начало запланировано на пять часов вечера. Вход свободный.