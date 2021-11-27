Библиотека Пестрецов выиграла полумиллионный грант на студию мультипликации

Центральная библиотечная система Пестречинского района стала победителем грантового конкурса по сохранению языкового многообразия в Татарстане. Сумма выигрыша составила 500 тысяч рублей. На эти средства во взрослой библиотеке создадут первый в Пестрецах краеведческий кружок по обучению детей мультипликации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района.

Автор проекта Альсина Карсакова рассказала, что благодаря проекту «Многонациональные краски» дети будут создавать мультфильмы про обычаи и традиции татар, русских и кряшен. Ребята с помощью наставников будут придумывать сценарии, готовить декорации, мастерить героев, снимать их, озвучивать на родном языке. «Планируем привлечь школьников, а также воспитанников коррекционной школы-интерната. Кружок будет бесплатным», — рассказала Карсакова.

Средства гранта направят на приобретение книг по краеведению, проектора, интерактивной доски, видеокамеры, специального стола, световых планшетов.

«Еще ряд культурных учреждений муниципалитета удостоился грантов. Среди них Пестречинская Центральная клубная система, которая победила в номинации „Лучший проект в области сохранения нематериального культурного наследия“ и получила грант в 500 тыс. рублей на лабораторию этномузыки „Дәррәү“, в номинации „Лучшая инновационная форма информационно-просветительского мероприятия“ Пестречинская Детская школа искусств также выиграла 500 тыс. рублей на виртуальный концертный зал», — рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Музей Героя СССР в Пестречинском районе направит грант на обновление экспозиции.