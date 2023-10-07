Библиотека Менделеевска получит в дар книги на четверть миллиона

Книги на 250 тыс. рублей получит библиотечный фонд Менделеевска. Такое заявление прозвучало на дискуссии первого детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск».

То, как библиотеки могут стать интерфейсом обновленного Менделеевска и платформой для устойчивого развития города, обсудили глава Менделеевского района Радмир Беляев, директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, руководитель группы компаний «Азот» Всеволод Бебутов, генеральный директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров, организаторы фестиваля Кирилл Маевский и Андрей Гельмиза.

Участники поделились мыслями о том, что сегодня означает книга для каждого из них и для татарстанцев вообще.

«Книга и сегодня, и всегда — это элемент воспитания. Сегодня наши дети уделяют очень много внимания гаджетам, а этим фестивалем мы хотим привлечь их внимание к настоящему богатству, книгам. Если человек, неважно, ребенок или взрослый, хочет развиваться, то это невозможно без книги, поэтому так важны сегодня эти фестивали, чтобы у детей была площадка для развития», — рассказал Радмир Беляев.

«Мы, конечно, поддерживаем это движение. Кроме фестиваля, передаем в дар книги в библиотеку на сумму 250 тыс. рублей, наполним содержание районной библиотеки», — отметил Дмитрий Макаров.

Помимо дискуссий, на фестивале проходят также мастер-классы для детей. Школьники создают большую раскраску города, участвуют в медиалабораториях, проходит книжная ярмарка. А финальной точкой первого дня станет гастрономический оркестр, который сыграет перед зрителями вечером на овощах.