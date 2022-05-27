«Библионочь 2022» в Пестрецах пройдет в Парке молодоженов

Пестречинский район Татарстана присоединится к всероссийской акции «Библионочь — 2022», которая развернется в Парке молодоженов — на главной площади перед администрацией в Пестрецах.

«Наш V юбилейный библиотечный фестиваль „Библиофест: культурные традиции и обычаи моей семьи“ проводится в формате „Библионочи“ во всероссийский день библиотек и посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России», — поделилась с «Татар-информом» руководитель Централизованной библиотечной системы Земфира Ахметшина.

По словам собеседницы агентства, в этом году Централизованная библиотечная система провела первый муниципальный семейный фестиваль «Культурные традиции и обычаи моей семьи». Во всех библиотеках прошли мероприятия с участием более 70 талантливых, творческих семей. Всего участниками стали более 600 человек.

Оргкомитет, рассмотрев все представленные творческие отчеты, определил три библиотеки, которые провели фестивали по соответствующим требованиям. В день «Библиофеста» состоится их награждение. Также самые яркие номера, мастер-классы, костюмы, выставки, обряды семейного фестиваля будут представлены на муниципальном фестивале на площадках «Семейный национальный костюм», «Радуга национальных культур», «Национальные блюда моей семьи», «Ярмарка ремесленников», «Обрядовая поляна», «Библиотека нашей семьи», «История моей семьи — в объективе».

После официальной части фестиваля начнется работа этих площадок. Каждый желающий может поучаствовать в мастер-классах и унести с собой на память от «Библиофеста» небольшой подарок, который сделал своими руками. Всех гостей праздника будет встречать совенок Читаша — символ события.

На «Библиофесте» также состоится презентация книги «Үз җиремдә туган аһәң....» со стихами местных поэтов, изданная в 2022 году. Также участников праздника ждут увлекательные интерактивные площадки: литературный квест, интеллектуальная литературная командная игра — квиз, «Театр кукол», «Магический салон гадалки», «Нарисуй Читашу», «Раскрась меня» и «Лимпопо» (для самых маленьких). Любителей игры на гитаре ждут посиделки у костра. По традиции все послушают сказку на ночь и запустят воздушные шары в небо.

Библиотечная система района ежегодно участвует во всероссийской «Библионочи». В 2018 году Центральная библиотека выиграла грант для реализации проекта «Библиофест: Пестрецы! Читай!» на муниципальном уровне.