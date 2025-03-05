«Бибихадича и Сократ»: назван топ популярных и уникальных имен новорожденных в Татарстане

Самыми популярные имена для новорожденных мальчиков в Татарстане стали Амир (598 детей назвали таким именем), Тимур (436), Карим (358), Марк (355) и Матвей (354). Такие данные сообщила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Девочкам же чаще давали имена Амина (506), Ясмина (370), Ева (362), Эмилия (359) и София (355).

Самыми уникальными именами для новорожденных мальчиков стали Багратион, Батыр-Хан, Илон, Кави, Макарий, Сократ, Добромир, Климентий, Бахадир и Ихтияр.

У девочек же в «уникальный» топ попали имена Бану, Агая, Добромира, Кафия, Мансара, Октавия, Сарвиназ, Ефросиния, Бибихадича и Марфа.