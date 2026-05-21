21 мая 2026

Биатлонисты Халили будут работать с Сориным в новом сезоне

Фото: biathlonrus.com

Российские биатлонисты Карим и Анастасия Халили в новом сезоне начнут работу и с тренером лыжной сборной Егором Сориным.

«Да. Также продолжим тренироваться с Анастасией. Андрей Викторович Прокунин будет отвечать за стрелковую подготовку. И с этого года Егор Владимирович Сорин будет отвечать за функциональную часть, — сказал Халили «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Халили выиграл общий зачет Альфа‑Банк Кубка России и занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

