Биатлонисты Метеля и Серохвостов пропустят ближайшие гонки из-за проблем со здоровьем

Фото: личный архив Виктории Метели

Главный тренер югорской сборной по биатлону Артем Истомин выступил с официальным заявлением о состоянии Даниила Серохвостова и Виктории Метели. Спортсмены вынуждены взять паузу в соревновательной деятельности на неопределенный срок.

Как сообщает Союз биатлонистов Югры, в декабре 2025 года оба биатлониста перенесли острое сезонное заболевание. После нормализации состояния они продолжили подготовку к главным стартам, однако восстановление пошло не по плану.

«Каждая следующая гонка давалась спортсменам всё тяжелее, а физиологические реакции в тренировках были не в норме», — пояснил Истомин.

После дополнительного обследования медицинский штаб рекомендовал временно отстранить атлетов от соревнований для динамического наблюдения.

«Это непростое, но вынужденное решение — наше приоритетное внимание сейчас сосредоточено на здоровье спортсменов», — подчеркнул тренер.

При этом в заявлении особо отмечается, что речь не идет о завершении карьеры. В случае положительной динамики в ближайшие недели Серохвостов и Метеля смогут выступить на отдельных стартах чемпионата России в Тюмени.

Напомним, начало сезона для обоих биатлонистов было успешным. Даниил завоевал золотую и две бронзовые медали на Кубке Содружества. Виктория дважды побеждала на Кубке Содружества, а также выиграла чемпионат России в большом масс-старте. В текущем рейтинге СБР Метеля занимает шестое место, Серохвостов — девятое.