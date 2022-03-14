Биатлонисты из Белоруссии заняли весь подиум на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

Первое место в забеге на 12,5 километров занял Антон Смольский, второе – Дмитрий Лобастов, третьим к финишу пришел Никита Лобастов.

Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвертое место. Таким образом, 23-летний спортсмен стал чемпионом России.

Кубок СБР. Гонка преследования. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь)— 35.32,5

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +15,0

3. Никита Лобастов (Беларусь) +22,2

4. Карим Халили (Россия) +44,6

В свою очередь, лучшей среди женщин стала белоруска Динара Алимбекова, победившая в гонке преследования с огромным отрывом. Первой среди россиянок стала Ирина Казакевич. Спортсменка стала чемпионкой России.

Кубок СБР. Гонка преследования. Женщины

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8

2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2

3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6

Напомним, на соревнованиях в столице Башкортастана награды разыгрываются сразу в двух зачетах: российские спортсмены соревнуются за награды чемпионата России, все участники соревнований - за награды Кубка СБР.