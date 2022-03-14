Биатлонисты из Белоруссии заняли весь подиум на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе
Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.
Первое место в забеге на 12,5 километров занял Антон Смольский, второе – Дмитрий Лобастов, третьим к финишу пришел Никита Лобастов.
Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвертое место. Таким образом, 23-летний спортсмен стал чемпионом России.
Кубок СБР. Гонка преследования. Мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь)— 35.32,5
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +15,0
3. Никита Лобастов (Беларусь) +22,2
4. Карим Халили (Россия) +44,6
В свою очередь, лучшей среди женщин стала белоруска Динара Алимбекова, победившая в гонке преследования с огромным отрывом. Первой среди россиянок стала Ирина Казакевич. Спортсменка стала чемпионкой России.
Кубок СБР. Гонка преследования. Женщины
1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.48,8
2. Ирина Казакевич (Россия) +1.09,2
3. Кристина Резцова (Россия) +1.18,6
Напомним, на соревнованиях в столице Башкортастана награды разыгрываются сразу в двух зачетах: российские спортсмены соревнуются за награды чемпионата России, все участники соревнований - за награды Кубка СБР.