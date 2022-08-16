Биатлонист сборной России Евгений Емерхонов перейдёт в команду Татарстана

Биатлонист Евгений Емерхонов, выступающий в составе команды Удмуртии в ближайшее время перейдет в команду Татарстана. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на слова президента Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова.

«С 1 июня Емерхонов зачислен в команду Республики Татарстан по биатлону, получает командировочные, стрелковый и другой инвентарь, получил летнюю форму. Спортсмен поступил в магистратуру Поволжского федерального Университета по физической культуре, спорту и туризму. На Кубке содружества в Сочи он выступит в составе сборной России, а до чемпионата России в Чайковском мы рассчитываем оформить переход. При этом нас не устроит параллельный зачёт Емерхонова с Удмуртией», – сказал Нугманов.

Напомним, 22-летний биатлонист Емерхонов находится в расположении сборной России и проходит подготовку в группе Юрия Каминского.