Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, Халили третий

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Отработав две стойки и две лежки без промахов, он опередил ближайшего преследователя — норвежца Тарьей Бе на 9,7 секунды.

Бабиков преодолел 20-километровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды. В тройку лидеров гонки вошел еще один представитель сборной России Карим Халили, впервые занявший призовое место в личной гонке на Кубке мира. Промахнувшись один раз, он отстал от сокомандника на 48,5 секунды.