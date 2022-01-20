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Спорт
20 января 2022  21:02

Биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, Халили третий

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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Отработав две стойки и две лежки без промахов, он опередил ближайшего преследователя — норвежца Тарьей Бе на 9,7 секунды.

Бабиков преодолел 20-километровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды. В тройку лидеров гонки вошел еще один представитель сборной России Карим Халили, впервые занявший призовое место в личной гонке на Кубке мира. Промахнувшись один раз, он отстал от сокомандника на 48,5 секунды.

#Биатлон #победа #кубок мира
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