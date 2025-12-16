Биатлон, Кубок России по теннису, брейкинг: гид по спортивным событиям Татарстана зимы

Какие соревнования пройдут в Татарстане этой зимой, когда заработают главные катки Казани и какие массовые спортивные события организуют в республике, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





Фото: prav.tatarstan.ru

Кубок России по теннису в Альметьевске и первенство страны по биатлону в Казани

Этой зимой в Татарстане пройдет ряд крупных спортивных мероприятий, причем не только по зимним видам спорта.

«В Альметьевске с 13 по 23 февраля пройдет Кубок России по теннису, сейчас формируется список участников. Приглашаем всех любителей тенниса на этот турнир», – сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Медали Кубка России будут разыграны в пяти разрядах: мужской и женский одиночные, парные разряды и смешанный парный. Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн рублей.

Одним из главных спортивных событий зимы в Татарстане станет VI этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования традиционно пройдут в поселке Мирный на базе лыжно-биатлонного комплекса 15-18 января. Участниками турнира станут лучшие лыжники со всей страны.

«Мы ожидаем участие татарстанских спортсменов: Александра Большунова, Сергея Ардашева, Вероники Степановой и других. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей столицы посетить соревнования. Зрителей будут ждать не только захватывающие гонки и новые рекорды, но также обширная зрительская программа», – подчеркнул Леонов.

Одним из главных спортивных событий зимы в Татарстане станет VI этап Кубка России по лыжным гонкам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в начале января в лыжно-биатлонном комплексе в Мирном запланировано проведение первенства России по биатлону. Но Леонов заявил о планах провести и более масштабные турниры по этому виду спорта в Казани в 2026 году.

«У нас есть большое желание провести какой-нибудь крупный турнир по биатлону. Сегодня комплекс в Мирном полностью готов к соревнованиям, всё приведено в соответствие. Пилотным проектом для нас станет первенство России, которое пройдет в начале января», – заявил он.

Также в начале 2026 года посетить Казань планирует президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров.

По мнению Леонова, лыжно-биатлонный комплекс в Казани – один из лучших в стране. Но пока по биатлону здесь проводились только любительские соревнования.

В новогодние праздники пройдут матчи профессиональных клубов. Так, с 4 января четырехматчевую домашнюю серию в КХЛ проведет «Ак Барс», а 8 и 10 января в Нижнекамске свои матчи сыграет «Нефтехимик». Волейбольные «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» также проведут в Казани свои домашние игры.

Зимой в Татарстане пройдет ряд массовых спортивных мероприятий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Старт лыжного сезона и хоккейные турниры

Традиционно зимой в Татарстане пройдет и ряд массовых спортивных мероприятий. Старт лыжного сезона запланирован уже на конец декабря, сообщил Леонов.

В Набережных Челнах 21 декабря в парке «Прибрежный» состоится первый тур чемпионата и первенства города, где выступят как спортсмены-профессионалы, так и любители лыжного спорта.

В спортивном центре «Ак Барс» Нурлатского района 27 декабря пройдут массовые соревнования с забегами на различные дистанции по возрастным категориям. Лыжные старты и соревнования в разные дни пройдут в Мензелинском, Сабинском, Агрызском, Зеленодольском, Бугульминском и других районах.

Поклонников командных игр ждут хоккейные турниры. В селе Мелекес Тукаевского района 29 декабря пройдет новогодний турнир среди команд общеобразовательных организаций района. В Елабужском районе в тот же день на катке у ФОК «Чемпионы» состоится матч между командами отцов и детей, а в Тюлячинском районе 28 декабря в парке «Спортивный» – турнир по хоккею в валенках среди команд сельских поселений.

Для любителей бега 30 декабря в парке имени Рината Фардиева в Заинске будет организован предновогодний забег. В преддверии Нового года гости и жители города пробегут символическую дистанцию 2025 метров. Дистанция подобрана символично, отражая стремление к новым достижениям и целям в будущем году. В этот же день в Нижнекамске пройдет благотворительный новогодний забег, участниками которого станут около 200 человек.

После наступления Нового года, в период январских праздников в районах пройдут веселые старты Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Санные гонки» и метание валенка

Уже 1 января в Балтасинском районе пройдет традиционный сельский фестиваль «Санные гонки» для всех любителей скоростных спусков. А 2 января в санном комплексе «Чана тау» состоится фестиваль наряженных саней «Ралли Чана – 2026» среди предприятий, организаций и учреждений района. Свои ледяные гонки запланированы и в Альметьевском районе 4 января.

После наступления Нового года, в период январских праздников в районах пройдут веселые старты, спортивно-развлекательные эстафеты и игры на свежем воздухе для всех возрастов. Например, 6 января в Бугульминском районе будет организована игровая программа с играми и конкурсами: «Метание валенка», «Ряженые», «Бег в лошадиных упряжках», хороводные игры и другие.

В парке «Авангард» Зеленодольска 9 января состоится Новогодний флаг-штурм – командная игра в снежки с использованием легких шариков. Турнир пройдет по олимпийской системе, а команда-победитель получит кубок.

Линар Гарипов рассказал о спортивных площадках, которые будут открыты этой зимой в Казани Фото: prav.tatarstan.ru

В Казани откроют 105 мест для катания на коньках и 14 трасс для катания на лыжах

О спортивных площадках, которые будут открыты этой зимой в Казани, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«В этом году в Казани будет организовано 105 мест для катания на коньках, в том числе на крупных городских площадках, среди них «Ак Барс Арена», парк «Калейдоскоп», парк Победы, а также на Черном озере и Кремлевской набережной. В Международный день фигурного катания 8 января парк «Черное озеро» станет площадкой для модного показа в стиле фильма «Карнавальная ночь», а также там выступят учащиеся казанской спортивной школы фигурного катания», – сообщил он.

Кроме того, на катке на Черном озере в середине января пройдет Winter Fest Ильи Авербуха с участием олимпийских чемпионов.

В этом году в Казани будет организовано 105 мест для катания на коньках Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В беседе с «Татар-информом» Линар Гарипов назвал даты открытия катков в парке «Черное озеро» и на Кремлевской набережной.

«Каток в парке «Черное озеро» откроется в ближайшую субботу, а на Кремлевской набережной на следующих выходных», – сообщил собеседник агентства.

Для катания на лыжах в Казани будут подготовлены 14 лыжных трасс, восемь из которых – освещенные. На них запланировано более 70 соревнований, добавил Гарипов.

«В феврале в Казани пройдет «Лыжня России». Впервые в этом году будет организована спартакиада «Чемпионы нашего двора» среди жилых комплексов. Символом завершения зимнего сезона станет традиционный лыжный марафон в марте на стадионе «Локомотив», – заключил он.

Азат Кадыров сообщил, что в экстрим-парке «УРАМ» в новогодние каникулы пройдет первый любительский чемпионат по брейкингу TEEN SPIRIT4 Фото: prav.tatarstan.ru

Турнир по брейкингу и любительские соревнования по экстремальным видам спорта

Зимой продолжит работу и экстрим-парк «УРАМ». Там в новогодние каникулы пройдет первый любительский чемпионат по брейкингу TEEN SPIRIT4, сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Появление этого турнира обязано Международному турниру по брейкингу и уличному искусству Combonation, который проходит в республике вот уже 16 лет подряд и собирает в столице Татарстана более 5 тыс. танцоров и деятелей уличной культуры со всего мира», – пояснил Кадыров.

По его словам, на Combonation очень высокая конкуренция, которая не позволяет выступить начинающим брейкерам, поэтому было принято решение провести любительский турнир. На нем ожидается порядка 250 участников.

Кроме того, в экстрим-парке «УРАМ» 20 декабря пройдут любительские соревнования по самокатному спорту, ВМХ, скейтбордингу, паркуру, беговелу и роликам. Планируется, что в них примут участие дети, подростки и молодежь от 6 до 35 лет, занимающиеся экстремальными и уличными видами спорта.