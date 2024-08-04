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BI: Для захвата Крыма Украине потребуются огромные ресурсы — их у нее нет
Для захвата Крыма Украине потребуются огромные людские и технические ресурсов, «в три-пять раз превышающие численность обороняющихся». Об этом пишет Business Insider.
«Это операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года», — приводит слова авторов статьи РИА Новости.
Военный аналитик Бенджамин Фридман посчитал, что для нового наступления ВСУ не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия. По его мнению, с учетом возможностей российской ПВО Украина не способна обеспечить сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии истребителей F-16.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что Киев получил первую партию F-16 от союзников по НАТО. Позже британская Telegraph передавала, что Украина совершила первые вылеты на этих самолетах — их использовали в качестве ПВО. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что поставка ВСУ истребителей F-16 не сможет повлиять на динамику событий на фронтe и не станет панацеей для киевского режима.
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