Би-би-си сообщила, что временно прекращает работу в РФ из-за ужесточения законов

В России временно прекращает работу британская вещательная корпорация Би-би-си из-за ужесточения российских законов. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор Би-би-си Тим Дейви заявил, комментируя одобренный Советом Федерации закон, что в таких условиях им придется временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в России. Закон предусматривает в том числе уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также их дискредитацию.

«Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — пояснил Дейви.

По словам генерального директора, новостная служба Би-би-си на русском языке продолжит свое вещание из-за пределов РФ.