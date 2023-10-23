BFM TV обвинил российские СМИ в создании «психоза» среди французов из-за нашествия клопов

Французский телеканал BFM TV обвинил российские СМИ в «психозе» и рассеивании паники среди жителей Франции насчет нашествия клопов. В статье говорится, что такого мнения серьезно придерживается разведка страны.

«Русские не являются источником этого психоза, но они смогли эффективно оседлать волну. Это была отличная возможность дестабилизировать Францию, союзника Украины и страну, организующую следующую Олимпиаду», — утверждается в статье.

Авторы признают, что россияне не несут ответственности за наличие клопов. В течение последних 20 лет во Франции наблюдается устойчивый рост числа этих вредителей.

Ажиотаж начался с сообщения в соцсетях о том, что клопы искусали человека во время похода в кинотеатр. Эта новость побудила сотни и тысячи других людей рассказать об укусах во время поездки в общественном транспорте. Эта волна паники нашла отклик во французской, а затем и в международной прессе.

Представитель профсоюза дезинфекционных компаний Стефан Брас рассказал, что его телефон ни на минуту не умолкал. В частности, у него брали интервью BBC, New York Times и газеты по всей Европе, а СМИ всего мира представили Францию ​​как зараженную страну. При этом французские специалисты не наблюдали внезапного скачка в численности клопов, из-за чего они считают это искусственной паникой и даже безумием.