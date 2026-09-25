БФ «Закят» передал нуждающимся Казани очередную партию гушр-садаки

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ передал нуждающимся столицы Татарстана очередную партию гушр-садаки – 5 тонн продуктов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Получателями помощи на этот раз стали 100 малоимущих и многодетных семей, а также одинокие и пожилые жители Казани.

Всего на данный момент БФ «Закят» обеспечил 350 семей 17 тоннами продовольствия, которые ранее пожертвовали мусульмане Балтасинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Алексеевского и Мензелинского районов РТ.

В общей сложности за время акции благотворительный фонд планирует раздать более 400 нуждающимся семьям свыше 20 тонн овощей

В рамках сбора гушр-садаки в мечетях принимают овощи и фрукты: картофель, капусту, тыкву, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и так далее. Собранные продукты будут организованно распределены среди нуждающихся и малоимущих, отметили в муфтияте.

Для получения помощи в районах Татарстана следует обращаться в местные мухтасибаты, а в Казани – в Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. В столице республики гушр не собирается, но раздается нуждающимся.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. До революции 1917 года сбор гушр-садаки был у татар-мусульман обычной практикой. Сейчас он возвращается в религиозную практику мусульман Татарстана по инициативе главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и погибшего в 2012 году религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова. В прошлом, 2025 году мусульмане республики собрали более 1201 тонны гушра.