БФ «Добрый ребёнок» организовал выездное мероприятие для участников проекта «Перспектива»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Добрый ребёнок»

В рамках проекта «Перспектива» сегодня состоялось выездное мероприятие для подростков – участников программы. В нем приняли участие 29 учащихся Государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа имени Н.А. Галлямова в сопровождении педагогов. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Добрый ребёнок»

Программа дня была направлена на расширение кругозора, развитие социальных навыков и укрепление командного взаимодействия. Мероприятие началось с экскурсии по историческому центру Казани, которая позволила ребятам ближе познакомиться с культурным и историческим наследием города.

Следующим этапом стал тренинг, организованный при участии психологов. Занятие было посвящено развитию коммуникативных навыков, уверенности в себе, умению работать в команде и конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Тренинг прошел на базе учебного центра УФСИН России по РТ.

Завершением дня стал совместный обед, который стал важной частью неформального общения и позволил участникам поделиться впечатлениями от прошедшего дня в спокойной и доброжелательной обстановке.

Проект «Перспектива» направлен на поддержку подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа включает психологическое сопровождение, встречи с наставниками, образовательные и культурные мероприятия, профориентационную работу и стажировки. Основная цель проекта – содействие социальной адаптации подростков через создание устойчивой, поддерживающей и созидательной среды.

Проект реализуется при поддержке гранта Раиса Республики Татарстан. Партнерами программы выступают Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, психологическая служба Детской республиканской клинической больницы и УФСИН России по РТ.