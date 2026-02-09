Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может начать действовать в 2026 году

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» сообщил, что соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине 2026 года, по информации ТАСС.

Алиханов уточнил, что документ был подписан в декабре прошлого года. Он также выразил надежду, что с учетом всех необходимых процедур, включая ратификацию, соглашение начнет работать в середине или во второй половине текущего года.

Данное соглашение предусматривает полную отмену виз для владельцев всех типов паспортов. Оно было заключено в начале декабря 2025 года на Российско-саудовском деловом форуме. С российской стороны его подписал заместитель Председателя Правительства Александр Новак, с саудовской – Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.