Безруков объяснил, почему с «Динамо» сыграли проще, чем против «Краснодара»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков пояснил, почему в дебютном матче после зимнего перерыва против махачкалинского «Динамо» казанская команда пыталась сыграть проще, как это было при экс-наставнике Рашиде Рахимове. А также футболист рассказал, для чего нынешний главный тренер Франк Артига перед встречей призывал игроков забыть о том, что они натренировали во время сборов в Турции.

– Сейчас популярен тезис, согласно которому команда откатилась к настройкам Рахимова. Вот так говорят об этой победе. Сколько в этом тезисе правды?

– Потому что (в матче – прим.ред.) с Махачкалой были тяжёлые погодные условия, и всё, что мы наигрывали в Турции, в тёплой Турции, пошло крахом. И нам сказали просто как раз таки забыть всё, что мы тренировали, и играть максимально просто, бить мяч и мешать играть другим», – сказал Безруков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Рубин» уступил в гостевом матче против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1. Позднее Безруков добавил, что в следующей встрече против «Краснодара», в которой татарстанцы одержали победу (2:1), они больше придерживались комбинаций, наигранных во время турецких сборов.

«А уже в этом матче мы знали, что поле, в принципе, достаточно хорошее, можно было быстро пасоваться, быстро передавать мяч и уже старались делать акценты на моменты, которые вот отрабатывали на сборах», – добавил 26-летний полузащитник.

В сезоне-2025/26 на счету Руслана Безрукова 15 матчей и ни одного результативного действия. Ближайший матч «Рубин» проведет против «Локомотива» в Казани на «Ак Барс Арене» 15 марта. Начало – в 19:00 мск.