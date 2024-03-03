Безрассудство Радулова и мрачная дата Билла: «Ак Барс» горит в серии с «Автомобилистом»

«Ак Барс» проиграл в Казани – 0:4. Счет в серии до четырех побед – 2:0 в пользу «Автомобилиста» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» омрачил знаковое достижение Билялетдинова

Второй матч серии с «Автомобилистом» получился для главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова символичным. Дело в том, что вчерашняя игра стала для легендарного наставника казанской команды 700-й в КХЛ. По этому показателю Билялетдинов уступает в истории лиги лишь трем тренерам: Олегу Знарку (709), Владимиру Крикунову (722) и Дмитрию Квартальнову (876).

Наверняка по окончании встречи с «Автомобилистом» Зинэтула Хайдярович захотел бы поделиться своими впечатлениями от достижения столь значимой отметки. Но повода для приятной лирики не было – «Ак Барс» с треском влетел команде из Екатеринбурга – 0:4. Когда Билялетдинов вошел в пресс-центр после игры, лишь по одному выражению его лица было понятно – ностальгических историй ждать не придется.

«К сожалению, получилась сложная ситуация. Есть вопросы, их нужно поправить и серьезно подготовиться к выезду», – с этих слов главный тренер «Ак Барса» начал свое общение с журналистами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нынешнее положение казанской команды в серии с «Автомобилистом» и правда нельзя назвать простым. «Ак Барс» проиграл второй матч подряд, причем результат оказался абсолютно по делу. Снова у хозяев случились безрассудные удаления, снова всплыли проблемы с реализацией большинства.

Перед стартом плей-офф «Автомобилист» казался лакомым кусочком для любой топ-команды «Востока» в первом раунде. Так думали многие, в том числе и болельщики «Ак Барса». Однако на деле казанцы получили тяжелейшего соперника.

Коллектив Николая Заварухина смотрится по двум матчам серии очень здорово. Впечатляет организованная, слаженная работа в обороне, грамотные действия при игре в большинстве. Особенно удивляет прессинг екатеринбуржцев в средней зоне. Уральцы встречают хоккеистов «Ак Барса» так, будто бы знают все их действия наперед.

«Автомобилист» в минувший вечер смотрелся сильнее, в первую очередь, тактически. Команда Заварухина не сыграла без ошибок, о чем свидетельствуют восемь удалений в матче. Тем не менее, умелая работа в обороне при розыгрыше лишнего у «Ак Барса» позволила уральцам компенсировать все недостатки дисциплины.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Штраф «5+20» у Радулова – что это было?

Самым обсуждаемым моментом матча стало удаление до конца игры капитана «Ак Барса» Александра Радулова. На 18-й минуте встречи нападающий на полной скорости в чужой зоне применил удар в голову защитнику уральцев Кириллу Воробьеву.

Несколько десятков секунд хоккеист «Автомобилиста» пролежал неподвижно на льду. За откровенно грубый силовой прием судьи удалили Радулова до конца игры и дали «Ак Барсу» пять минут штрафного времени.

Фактически именно этот эпизод и стал определяющим для дальнейшего развития матча. В начале второго периода гости сначала забросили шайбу в формате «пять на три» после удаления Дмитрия Юдина, а потом преобразовали в гол и большой штраф Радулова. Второй матч подряд «Ак Барс» был вынужден устранять гандикап в две шайбы из-за собственных удалений. В обеих встречах этого сделать не удалось.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К этому часу дисциплинарный комитет КХЛ все еще не огласил итогового решения касательно необдуманного поступка Радулова. Но вполне возможно, что капитан «Ак Барса» получит матч-штраф.

Проведя средний регулярный чемпионат, Александр по-капитански был обязан повести команду за собой в плей-офф и, тем самым, реабилитироваться за неубедительный сезон. Но после двух встреч с «Автомобилистом» форвард будто бы по-прежнему чувствует себя не в своей тарелке.

Прошлогодней полезностью Радулова на льду в текущем сезоне и не пахнет, а энергия форварда если и куда-то направляется, то совершенно не на благо команде.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перевернет ли «Ак Барс» серию в Екатеринбурге?

«Судя по нашим результатам, легче играть на выезде. Надеюсь, что так и будет, и мы сможем переломить эту серию», – постарался вселить оптимизм в болельщиков «Ак Барса» после игры вернувшийся на лед после травмы Дмитрий Яшкин.

Впереди у казанцев решающие с эмоциональной точки зрения баталии в Екатеринбурге. Отступать хоккеистам «Ак Барса» точно некуда, а заканчивать серию в гостях или же перевозить ее обратно в Казань при счете 1-3 явно не хочется.

После фееричного прошлогоднего плей-офф «барсы» наступили в этом году на те самые тяжелые медные трубы. Прагматичный хоккей Билялетдинова, несмотря на свою проверку временем, может давать сбой от сезона к сезону.

К началу плей-офф у «Ак Барса» не прослеживаются четыре четко сформированных звена, в команде постоянно происходит ротация. Обладая широкой глубиной состава, Зинэтула Хайдярович будто бы находится в смятении. Заботы главного тренера понятны, от него требуют самого высокого результата.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пессимистичные настроения болельщиков хоккеисты «Ак Барса» пытаются приободрить уроками истории, рассказывая на пресс-конференциях, из каких передряг выбирался клуб в плей-офф.

«Самый тяжелый момент в плей-офф? Много их было. И «Салавату Юлаеву» проигрывали 0-2 в серии, отыгрывались в гостях. С «Авангардом» была серия, когда никто дома не побеждал. Каждая игра – новая», – рассказывал после игры Артем Лукоянов.

За многолетнюю историю розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барсу» не раз удавалось переворачивать серии в свою пользу. Получится ли у казанцев вернуться в игру против «Автомобилиста» – узнаем 4 и 6 марта. Начало обоих матчей – в 17:00 по мск.