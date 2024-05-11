Безработных в Татарстане почти в 11 раз меньше, чем свободных вакансий

По данным на конец марта 2024 года, предприятия Татарстана нуждались в 53 068 сотрудниках. При этом безработных в республике насчитывается в 10,9 раза меньше — около 5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

За месяц число незанятых татарстанцев, состоящих на учете в центре занятости, снизилось на 3,9% — до 4883. Из них 3879 имеют статус безработного.