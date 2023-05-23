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Безработным казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Советского района
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25 мая в Советском районе Казани пройдет день работодателя. Безработные жители смогут узнать о наличии вакантных мест на предприятиях и в организациях, сообщает пресс-служба центра занятости населения.
Также посетители получат возможность проконсультироваться по вопросам занятости и встретиться с представителями кадровых служб.
День работодателя будет проходить с 10.00 до 12.00 по ул.Рихарда Зорге, 102. Уточнить информацию можно по телефону: +7(843)205-54-53.
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