Безработным казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Советского района

25 мая в Советском районе Казани пройдет день работодателя. Безработные жители смогут узнать о наличии вакантных мест на предприятиях и в организациях, сообщает пресс-служба центра занятости населения.

Также посетители получат возможность проконсультироваться по вопросам занятости и встретиться с представителями кадровых служб.

День работодателя будет проходить с 10.00 до 12.00 по ул.Рихарда Зорге, 102. Уточнить информацию можно по телефону: +7(843)205-54-53.