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Происшествия
20 июня 2022  15:12
Павел Климчак

Безработный татарстанец убил пожилого отца из-за споров о наследстве

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16 июня в одном из домов на улице Джалиля в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района нашли тело 75-летнего хозяина дома с множественными ранами, переломами и ссадинами.

Затем было установлено, что к убийству причастен 46-летний сын погибшего: у них произошел конфликт во время спора о наследстве и его дальнейшем распоряжении.

Свою вину мужчина полностью признал, написав явку с повинной. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», обвиняемого заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.

#Убийство
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