Безработный татарстанец убил пожилого отца из-за споров о наследстве

16 июня в одном из домов на улице Джалиля в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района нашли тело 75-летнего хозяина дома с множественными ранами, переломами и ссадинами.

Затем было установлено, что к убийству причастен 46-летний сын погибшего: у них произошел конфликт во время спора о наследстве и его дальнейшем распоряжении.

Свою вину мужчина полностью признал, написав явку с повинной. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», обвиняемого заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Алексей Матренин.