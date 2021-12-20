Безработный мужчина напал с молотком на пенсионерку в Бугульме, чтобы отобрать ее сумку

Пожилая жительница Бугульмы возвращалась вечером домой. Когда она зашла в подъезд, услышала сзади шаги. Неизвестный внезапно ударил несколько раз пожилую женщину молотком по голове, после чего схватил ее сумку и убежал. Пенсионерку с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей, после чего задержали подозреваемого 49-летнего жителя Чистополя, который пару лет живет в Бугульме. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина нигде не работает, в совершении преступления он признался, рассказал полицейским, что нуждался в деньгах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.