Безработные казанцы смогут бесплатно обучиться новой специальности

Безработные казанцы смогут освоить новую профессию. Центр занятости населения организует бесплатное профессиональное обучение по специальности «водитель погрузчика».

Учеба будет длиться три месяца, после завершения на основании итоговой аттестации образовательное учреждение выдает документ установленного образца, подтверждающий полученную профессию, квалификацию.

С интересующими вопросами можно обратиться в районные центры занятости населения по месту регистрации или прописки, сообщается на портале Государственной службы занятости Республики Татарстан.

Телефон для справок 562-48-09.