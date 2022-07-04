Безработица в Казани за I полугодие оказалась ниже, чем в 2021 году

Уровень безработицы в татарстанской столице в первом полугодии 2022 года находится на стабильно низких значениях. Так, показатель значительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он подчеркнул – несмотря на возросшее внешнее санкционное давление и уход ряда зарубежных компаний, ситуация на городском рынке труда в первом полугодии остается стабильной.

«Тенденции роста безработицы по городу Казани не наблюдается. На конец I полугодия уровень зарегистрированной безработицы составил 0,64% от численности рабочей силы. Это на порядок ниже показателей за аналогичный период прошлого года (1,53%)», — отметил Муллин.

Он добавил, что за 6 месяцев 2022 года в службу занятости Казани обратилось 8,9 тыс. человек – на 4 тыс. меньше, чем за такой же период 2021 года.

«Более половины из них относятся к возрастной категории 30–54 лет, еще 26% имеют возраст 14–29 лет, еще 7% граждан — в возрасте от 55 лет и старше», — резюмировал Тимур Муллин.