Безработица в Казани вернулась на доковидные уровни

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В 2021 году в Казани восстановился допандемийный уровень занятости горожан, в течение года число безработных снизилось в 3,7 раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор городского Центра занятости населения Тимур Муллин.

Докладчик отметил, что в 2021 году в органы службы занятости обратились более 26 тыс. человек — вдвое меньше по сравнению с 2020 годом.

«На начало 2021 года в центрах занятости населения Казани было зарегистрировано 17 тыс. человек, по состоянию на 31 декабря зарегистрировано 4,6 тыс. человек. Таким образом, за год число безработных сократилось в 3,7 раза», — пояснил Муллин.

По его словам, на 1 января 2022 года уровень зафиксированной безработицы в Казани составил 0,7% от общей численности рабочей силы.

«В городе восстановлен допандемийный уровень занятости населения. Аналогичная ситуация наблюдается в городах-миллионниках России. Рейтинг работодателей по востребованным вакансиям в разрезе отраслей следующий: телекоммуникации и связь, финансы и страхование, транспорт и логистика, IT и интернет-технологии, энергетика», — рассказал докладчик.

Он добавил, что в условиях постпандемийного рынка труда соискатели всё чаще ждут от работодателей не только конкурентного уровня зарплат, но и высокого уровня корпоративной культуры.