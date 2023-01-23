Безработица в Казани снизилась до исторического минимума

Уровень зарегистрированной безработицы в татарстанской столице снизился в 1,5 раза по сравнению с началом прошлого года, достигнув исторического минимума. На старте 2023 года показатель составил 0,49% от численности рабочей силы города. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он отметил, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию из-за санкционного давления и ухода иностранного бизнеса из страны, обстановка на рынке труда в столице республики на протяжении 2022 года оставалась стабильной.

«Тенденции роста безработицы по Казани не наблюдается. Численность рабочей силы в 2022 году составила 643,3 тыс. человек, что на 2,1 тыс. человек больше показателей 2021 года. На начало 2023 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,49% от численности рабочей силы, что в 1,5 раза ниже показателей прошлого года. Уровень безработицы достиг исторического минимума», – отметил Муллин.

По его словам, сейчас на каждого безработного казанца приходится по 5 вакансий.

