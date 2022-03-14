Безработица в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани за год упала в 4 раза

Число безработных на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани по итогам 2021 года сократилось вчетверо. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации данных районов столицы РТ Фанис Нурмухаметов.

Он напомнил, что на территории этих двух районов проживает более 340 тыс. казанцев, из них 180 тыс. человек – дети и пенсионеры. На предприятиях и в организациях работают свыше 61 тыс. жителей данных районов города.

«За год количество безработных снизилось с 4 тыс. до 1 тыс. человек, при этом свободны 3,6 тыс. вакансий», - отметил Фанис Нурмухаметов.

Он добавил, что крупные предприятия Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани в прошлом году заплатили налогов на сумму 8,1 млрд рублей. Средняя зарплата на предприятиях выросла, достигнув отметки 55 тыс. рублей.

