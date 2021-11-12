«Безработица не превысит 1%»: рынок труда Татарстана переходит на QR-коды

Вопреки коронакризису, вводу QR-кодов и нерабочей неделе ситуация на рынке труда в Татарстане остается стабильной. Какие профессии сейчас наиболее востребованы, кто получает самые высокие зарплаты и как изменится ситуация к концу года, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

В Татарстане подошел срок выполнения постановления об обязательной вакцинации против Covid-19 для отдельных категорий граждан

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Работодатели вправе отстранить от работы непривитых без сохранения зарплаты

В Татарстане подошел срок выполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса Covid-19 для отдельных категорий граждан. С 10 ноября Роспотребнадзор РТ начал проверять, отстранены ли от работы непривитые.

Согласно постановлению главного санитарного врача республики, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны получить хотя бы первую прививку, иначе они должны быть отстранены от работы. С 7 декабря будут отстранены от работы люди, не получившие второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Татар-информ» в Гострудинспекции РТ, отказавшихся от прививки от Covid-19 сотрудников работодатели вправе отстранить от работы без сохранения зарплаты.

«В соответствии с частью третьей статьи 76 Трудового кодекса РФ отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы. Процедура отстранения таких работников разъяснена в письме Федеральной службы по труду и занятости „О возможности отстранения от работы не привитых от Covid-19 работников“», – отметили в ведомстве.

С 10 ноября Роспотребнадзор РТ начал проверять, отстранены ли от работы непривитые Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

При отказе сотрудника от обязательной вакцинации работодатель должен запросить у работника письменный отказ от вакцинации, а затем оформить приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы. Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.

«Дата отстранения сотрудника от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков проведения вакцинации, определенных главными государственными санитарными врачами субъектов РФ», – добавили в ведомстве.

«На одного безработного приходится четыре вакансии»

По данным Минтруда РТ, ситуация на рынке труда в регионе сейчас стабильная. Спустя неделю возобновлена работа практически всех секторов экономики. Это привело к снижению зарегистрированных безработных с 38,6 тыс. человек на начало года до 14,7 тыс. на 1 ноября. Уровень регистрируемой безработицы за указанный период снизился с 1,9 до 0,73%.

По данным Минтруда РТ, ситуация на рынке труда в регионе сейчас стабильная Фото: © ИА «Татар-информ»

По данным Татарстанстата, в среднем за 10 месяцев уровень безработицы в республике составил 2,7% и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Уровень занятости населения сейчас составляет 62,2%.

«На учете в центрах занятости Татарстана зарегистрированы 14,7 тыс. безработных. На начало месяца работодатели заявили сведения о 61,7 тыс. вакансиях. На одного безработного сейчас приходится четыре вакансии», – сообщили в Минтруде РТ.

При поиске работы татарстанцы используют дистанционные технологии. Заявления о поиске работы люди подают на единой цифровой платформе «Работа в России». Во время нерабочей недели в ноябре в службы занятости населения в среднем в день поступало 184 заявления. Для сравнения – в октябре этот показатель составлял 245.

«Благодаря принятым Правительством РФ мерам поддержки населения, малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее пострадавших отраслях, удалось нивелировать последствия ограничений и не допустить массового сокращения работников и снижения занятости. По поручению Владимира Путина к четвертому кварталу 2021 года численность занятых в Татарстане должна составить 1,9 млн человек. За 10 месяцев численность занятых в экономике республики уже достигла и даже немного превысила этот показатель», – отметили в Минтруде РТ.

На учете в центрах занятости Татарстана зарегистрированы 14,7 тыс. безработных. На начало месяца работодатели заявили сведения о 61,7 тыс. вакансиях Фото: © ИА «Татар-информ»

После введения QR-кодов появились новые вакансии

По данным hh.ru, в целом на рынке труда республики уровень профессиональной конкуренции в ноябре чуть ниже нормы: на одну вакансию приходится 4 резюме при комфортном уровне 5-6 резюме на предложение. При этом конкуренция сильно различается в зависимости от сферы деятельности. Так, в добывающей отрасли на одну вакансию приходится 7,5 резюме. Сейчас это единственная профобласть, которую можно отнести к числу высококонкурентных. Умеренный уровень конкуренции наблюдается в индустрии развлечений, массмедиа, бухгалтерии и высшем менеджменте.

«В остальных сферах работодатели могут испытывать определенный кадровый голод. Наибольший дефицит кадров мы видим в профобласти «Рабочий персонал», ИТ, строительной, медико-фармацевтической сферах, а также в сфере продаж, индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), производстве и транспорте, где на одну вакансию в среднем приходится до 2,3 резюме», – сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

В республике продолжают набирать популярность вакансии с удаленном форматом работы. В октябре их было опубликовано в 2 раза больше, чем в сентябре. Интересно, что после введения системы QR-кодов в Татарстане появились вакансии проверяющих. В основном такие предложения были опубликованы торговыми центрами. Некоторые из них совмещали в себе функционал охранников.

После введения системы QR-кодов в Татарстане появились вакансии проверяющих. В основном такие предложения были опубликованы торговыми центрами Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На протяжении нескольких лет в республике сохраняется высокий спрос на специалистов сферы продаж (продавцов-кассиров, менеджеров по работе с клиентами), рабочий персонал, специалистов производственной, строительной и ИТ сфер. С 2020 года сильно увеличилась потребность и в специалистах медико-фармацевтической сферы, также возросла потребность в курьерах. Спрос на таких специалистов продолжится и в 2022 году», – отметила Севостьянова.

Согласно ее данным, сейчас средняя зарплата по региону составляет 43,9 тыс. рублей, что на 1,9 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Аналитики исследовательского центра SuperJob отмечают, что по итогам октября количество резюме соискателей из Татарстана по сравнению с сентябрем уменьшилось на 9%, при этом число вакансий за месяц не изменилось. В условиях нехватки кадров предприятия и организации предпочитают удерживать персонал, чтобы не допустить повышения «текучки».

Среди отраслей, чья деятельность попала под ограничения, самым активным оказалось общественное питание Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«После окончания нерабочих дней число вакансий в Татарстане выросло на 7%. Больше всего предложений в IT-сфере и в транспортной отрасли. Среди отраслей, чья деятельность попала под ограничения, самым активным оказалось общественное питание», – отметила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

При этом в вакансиях работодателей Татарстана требования к Covid-статусу соискателей встречаются с той же частотой, как и в вакансиях по России в целом (2,2 и 2% соответственно). Доля соискателей, указавших свой Covid-статус в резюме, также практически не отличается в Татарстане и по стране в целом (18 и 16,6%).

Рабочим предлагают до 90 тыс. рублей в месяц

В условиях коронокризиса ряд отраслей Татарстана испытывает кадровый голод. По данным сайта «Работа в России», особая нехватка рабочих рук ощущается в сфере строительства (13,2 тыс. вакансий), обрабатывающего производства (12,2 тыс. вакансий), транспортировки и хранения (5,8 тыс. вакансий). Наиболее востребованы сейчас водители, инженеры различных специализаций, повара, врачи, воспитатели и учителя. По-прежнему востребованными в период пандемии остаются специалисты в сфере медицины и фармацевтики.

По данным сайта «Работа в России», особая нехватка рабочих рук ощущается в сфере строительства (13,2 тыс. вакансий) Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Минтруде РТ назвали топ-5 самых высоких зарплатных предложений региона. Так, машинисту трубоукладчика работодатели предлагают около 90 тыс. рублей в месяц, упаковщику – 88 тыс. рублей, монтажнику оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности – 81,9 тыс. рублей. Компании ищут машиниста прицепного грейдера на оклад в 80 тыс. рублей и изолировщика труб на линии, которому предлагают 78,6 тыс. рублей в месяц.

По данным сервиса SuperJob.ru, самую высокую зарплату в ноябре в Казани предлагают разработчику с широким стеком технологий в международной компании – от 260 до 320 тыс. рублей. Второе место в рейтинге занимает должность директора сети ресторанов – от 150 тыс. рублей в месяц. На третьем месте – программист «1С» с зарплатой от 100 до 105 тыс. рублей в месяц.

«Каждый работающий гражданин должен иметь QR-код», – напомнили в пресс-службе Минтруда РТ.

В новом году, как, впрочем, и в уходящем, в Татарстане будут востребованы специалисты IT-сферы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Несмотря на обязательное введение QR-кодов, по прогнозам специалистов госведомства, уровень регистрируемой безработицы к концу года в регионе не превысит 1%. А в новом году, как, впрочем, и в уходящем, в Татарстане будут востребованы специалисты IT-сферы.

«Можно с уверенностью говорить о том, что в последующие годы востребованность IT-специалистов будет только расти», – подчеркнули в Минтруде РТ.

Аналитики SuperJob считают, что в ближайшее время спрос на руководителей, специалистов и рабочую силу в строительстве, производстве и добывающей отрасли Татарстана продолжит свой рост. Число вакансий в сфере логистики будет меняться в соответствии с сезонными трендами, однако останется высоким из-за значительной текучести персонала.

С нехваткой персонала в медицине ситуация серьезная: сказывается выгорание специалистов первичного звена и непосредственно работающих в Covid-госпиталях Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нехватка персонала в сферах образования и медицины для различных российских регионов стала привычной, и Татарстан и Казань не исключение. В сфере образования число вакансий будет колебаться под влиянием сезонности. С медициной же ситуация серьезнее: сказывается выгорание специалистов первичного звена и непосредственно работающих в Covid-госпиталях», – отметила Голованова.

Интересно, что среди врачей Татарстана больше всего специалистов, готовых сменить место жительства ради новой работы (самые популярные города для переезда – Москва и Санкт-Петербург). В Казани о релокации чаще всего задумываются врачи. Среди руководящих кадров отметку о готовности покинуть столицу Татарстана в резюме поставил практически каждый второй. Программистов из Казани кроме Москвы и Санкт-Петербурга привлекает Новосибирск, а системных администраторов – Краснодар. Реже всего о переезде из столицы Татарстана задумываются бухгалтеры.

Фото на анонсе: mtsz.tatarstan.ru