«Безработица достигла исторического минимума»: по каким еще показателям лидирует Казань?

Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев составил 108,5%

Фото: © «Татар-информ»

Казань обогнала Татарстан и Россию по индексу промпроизводства

Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев составил 108,5%. При этом в Татарстане и по Российской Федерации – 102,8% и 104,4% соответственно. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«В 2024 году, несмотря на внешнее давление и действующие ограничения, российская экономика продолжает свое динамичное развитие. В Казани в течение прошедших с начала года месяцев сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. Среди важнейших базовых индикаторов подавляющее большинство показывают положительную динамику. Уверенный рост демонстрирует промышленный сектор», – отметил Шакиров.

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства за тот же самый период превысил 579 миллиардов, что выше уровня прошлого года на 21%. В общем объеме отгрузки 79% приходится на продукцию обрабатывающих отраслей. По итогам девяти месяцев производство обрабатывающих отраслей выросло на 22%. Практически все подотрасли комплекса сохранили положительную динамику выпуска.

«Высокую производительность показали именно те предприятия, которые проводили модернизацию производственных линий за счет замены оборудования, расширяли линейки своей продукции, а также налаживали заранее логистические цепочки поставок», – уточнил замруководителя исполкома города.

За 9 месяцев 2024 года с превышением объема выпуска товарной продукции по сравнению с 2023 годом сработали такие предприятия, как «Казанькомпрессормаш» — 57,4%, КМПО — 9%, «Теплоконтроль» — 29%, завод «Элекон» — 26%, БКК — 23%, Казанский молочный комбинат — 20%.

Зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 89 тысяч рублей

Заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в номинальном выражении – на 21% и превысила 89,3 тысячи рублей. В реальном выражении с учетом темпов и уровней инфляции зарплата выросла на 12%.

«Наиболее высокая заработная плата, которая значительно превышает средние темпы по городу, наблюдается в финансовой отрасли, в области информатизации, связи, научной деятельности, в сфере производства, распределения электроэнергии, газа и воды», – уточнил Ильдар Шакиров.

Кроме того, по итогам первого полугодия Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по размеру средней заработной платы. В 2023 году столица Татарстана размещалась на четвертом месте, а по итогам первого полугодия 2024 года поднялась на третье. Данные приведены без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

Казань нарастила инвестиции в основной капитал на 48%

Инвестиции Казани в основной капитал по итогам полугодия выросли в сопоставимых ценах на 48% к аналогичному периоду 2023 года и превысили 192,2 млрд рублей. Объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 144,2 миллиарда.

«Приток инвестиций, безусловно, способствовал подготовке и проведению саммита стран БРИКС. На проведение данных мероприятий привлечено порядка 50 миллиардов, причем с поступлением закрывающих документов цифра продолжит расти. Это те средства, которые были направлены на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, модернизацию коммунальных сетей, а также сети освещения», – сказал Ильдар Шакиров.

Частные инвестиции были направлены на модернизацию номерного фонда гостиниц, которые принимали глав государств и других членов делегаций. На эту работу потребовалось порядка 1 млрд рублей.

Сейчас продолжается активное привлечение частных инвестиций в экономику города. Так, на территории технополиса «Химград» запустили ряд производств, компания МЕГА открыла в этом году 10 новых магазинов в одноименном торговом центре. В сентябре началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта «ФИЗРА». Значительная доля инвестиций сконцентрирована в строительстве.

Замруководителя исполкома также добавил, что среди городов-миллионников Казань стала лидером по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.

В эксплуатацию ввели почти 1,1 млн квадратных метров жилья

В Казани за первое полугодие 2024 года ввели в эксплуатацию почти 1,1 млн квадратных метров жилья – на 6% выше уровня прошлого года. Это в том числе 7,2 тыс. квартир, 4,9 тыс. индивидуальных домов.

«Согласно оценке социально-экономического положения среди крупных городов России, Казань также улучшила свои позиции по поводу жилья, переместившись с четвертого на второе место по итогам первого полугода 2024 года», – уточнил Ильдар Шакиров.

Отметим, что в рейтинге не учтены Москва и Санкт-Петербург.

В Казани за полгода выросла потребительская активность

Потребительская активность также находится на высоком уровне, подчеркнул Ильдар Шакиров. По итогам первого полугодия рост составил 12,5%. В сопоставимых ценах объем равен почти 433 млрд рублей.

Выручка предприятий общепита за этот же период увеличилась на 7% и составила 22,9 млрд рублей.

За полгода населению Казани оказали платных услуг на 103,5 млрд рублей. Это выше уровня прошлого года примерно на 1%.

«Индекс потребительских цен на все товары, платные услуги, в простонародье – инфляция, за тот же период составил 8,2%», – заключил замруководителя исполкома.

Оборот малых предприятий Казани достиг 578 млрд за полгода

Малый бизнес Казани по итогам полугодия демонстрирует уверенную положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% увеличилось количество хозяйствующих субъектов МСП, на 2,3% – численность занятых в сфере, на 32,3% – количество самозанятых, отметил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Оборот малых предприятий по итогам первого полугодия вырос почти на 10% и составил 578,3 млрд рублей. При этом среднемесячная заработная плата пока составляет 35 тысяч с ростом в 2% к соответствующему периоду прошлого года. Здесь есть вопросы теневого сектора, мы с коллегами будем продолжать соответствующую работу», – доложил он.

Сумма налогов, поступивших в городскую казну от субъектов МСБ за девять месяцев этого года, увеличилась на 45% и составила 8,7 млрд рублей.

Уровень безработицы в Казани снизился до исторического минимума

С начала года в Казани до «исторического минимума» снизился уровень безработицы. Так, по данным на 1 октября, численность официально зарегистрированных безработных в центрах занятости населения города составила всего 1,3 тыс. человек – это на 27% ниже уровня прошлого года.

«Уровень безработицы составляет всего 0,2%. Для сравнения: на 1 октября 2023 года этот показатель составлял 0,35%», – уточнил он.

В казанских ЦЗН сформировали пакет вакансий от 1,3 тыс. организаций города. Горожанам предлагают более 15 тысяч рабочих мест с «довольно высоким» уровнем оплаты труда. Спросом на данный момент пользуются рабочие строительных профессий, заводских специальностей, транспортники, работники торговли, общепита, образования и здравоохранения. Также среди востребованных сфер – логистика и строительство.

«В структуре вакансий более 62% составляют вакансии по рабочим специальностям, специальности служащих занимают лишь 38%», – заключил Ильдар Шакиров.

Казань за полгода улучшила показатели по рождаемости

Численность населения Казани на начало 2024 года составляла 1 318 604 жителя. За 9 месяцев, по данным ЗАГС, в городе родилось 14,4 тыс. человек – на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В рейтинге городов-миллионников Казань на втором месте по естественному приросту населения на тысячу жителей», – отметил замруководителя исполкома города.

Подводя итоги, Ильдар Шакиров заметил, что по всем показателям социально-экономическое положение Казани оценивается как стабильное, а наработанный запас прочности и сформированный резерв позволяют давать положительные прогнозы по итогам года в целом.