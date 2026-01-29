«Безопасный счет», лжеброкеры и фишинг: юрист назвала самые популярные у мошенников схемы

Самыми распространенными мошенническими схемами в России в 2025 году оставались так называемые «безопасные счета», псевдоинвестиции и фишинговые сайты. Об этом сообщила председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Богданова, ее слова приводит «РИА Новости».

Схема с «безопасным счетом», которая используется уже несколько лет, по-прежнему активно применяется аферистами.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, Банка России, МВД или ФСБ, и сообщают о якобы подозрительных операциях, оформленных кредитах или попытках снятия денег со вкладов. Под этим предлогом они убеждают срочно перевести средства «для сохранности».

Юрист подчеркнула, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на какие-либо «безопасные счета».

Кроме того, в прошлом году широко распространялись схемы с лжеброкерами и псевдоинвестициями. По словам Богдановой, мошенники создают фейковые инвестиционные платформы, чаще всего маскируя их под вложения в криптовалюту, акции или «закрытые стратегии». Потенциальным жертвам обещают доход выше рыночного и демонстрируют мнимый рост средств в личном кабинете, после чего исчезают вместе с деньгами.

Еще одной популярной схемой остается фишинг и использование поддельных сайтов. Преступники рассылают СМС, сообщения в мессенджерах или письма на электронную почту, выдавая себя за маркетплейсы, портал «Госуслуги» или службы доставки.

Переход по такой ссылке приводит к тому, что человек сам передает мошенникам доступ к банковской карте или аккаунту.

Также, как отметила Богданова, в 2025 году часто фиксировались случаи мошенничества с предоплатой за несуществующие товары и услуги. Такие схемы особенно распространены на маркетплейсах, сайтах объявлений и в социальных сетях.

Характерными признаками обмана являются заниженная цена, создание ощущения срочности и просьба перевести деньги напрямую, минуя сервис. После получения оплаты «продавец» перестает выходить на связь.

Помимо этого, мошенники активно используют давление через страх и угрозы. Гражданам рассылают сообщения о якобы возбужденных уголовных делах, обвинениях в финансировании терроризма, «оформленных доверенностях», блокировке счетов или проблемах с налогами.

Расчет строится на том, что человек действует импульсивно, под влиянием страха, не оценивая ситуацию рационально.