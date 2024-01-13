Безопасность Татарстана в дни БРИКС обеспечит экс-главный спасатель республики

Рафис Хабибуллин назначен помощником Раиса Татарстана

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов назначил бывшего главу МЧС своим помощником

Сегодня стало известно, что бывший руководитель Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Татарстану Рафис Хабибуллин, стал помощником Раиса РТ Рустама Минниханова. Минниханов представил его на традиционном еженедельном совещании в Доме правительства.

Хабибуллин имеет долгую и выдающуюся карьеру на государственной службе. Он работал руководителем Главного управления МЧС России по РТ более 16 лет. До этого занимал должность заместителя начальника, а затем начальника Службы безопасности Президента Республики Татарстан.

Еще раньше руководил оперативными подразделениями криминальной милиции Челнов и занимал руководящие должности в Центральном аппарате Министерства внутренних дел Татарстана.

Официально о своем уходе Хабибуллин объявил в конце декабря 2023 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя Фото: ГУ МЧС по РТ

О том, что он покидает пост руководителя ГУ МЧС России по РТ, поговаривали уже несколько месяцев, но официально о своем уходе Хабибуллин объявил 27 декабря 2023 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя. Он выразил благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и министру Российской Федерации по делам чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову и поблагодарил своих коллег за поддержку и сотрудничество в течение долгих лет службы.

«Желаю вашей команде оставаться носителем традиций пожарной охраны и гражданской обороны, сохранять и увеличивать имеющиеся достижения и хотя бы в ближайшие 10-15 лет еще четыре раза завоевать звание «Лучшее главное управление» в системе МЧС России. Как говорится, на пути к новым высотам и новым победам!» – сказал Хабибуллин.

Местные СМИ в течение нескольких недель гадали о будущих планах экс-главы МЧС республики, теперь интрига разрешилась. Хабибуллин продолжит служить Татарстану в качестве помощника Рустама Минниханова.

В этом году Россия председательствует в БРИКС и принимает у себя несколько крупных мероприятий международного объединения. Важнейшие из них пройдут в Казани Фото: kremlin.ru

Безопасность саммита БРИКС в Казани

Как стало известно «Татар-информу», Рафису Хабибуллину поручен серьезный фронт работы – в структуре администрации он будет курировать вопросы безопасности проведения БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Как отметил Рустам Минниханов, за годы службы в качестве главы республиканского МЧС, руководителя Службы безопасности Президента республики Рафис Завдатович наработал колоссальный опыт в обеспечении безопасности как высших должностных лиц, так и крупных мероприятий.

Напомним, ожидается, что на саммит в столицу Татарстана приедут лидеры более 20 стран, включая глав государств БРИКС, к которым до этого года относились Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года в объединение вошли также ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

На саммите будут обсуждаться различные вопросы глобального сотрудничества и развития. Столица Татарстана готовится принять огромное количество туристов, участников и гостей саммита. Их разместят в отелях, санаториях и гостевых домах по всему городу.

В июне 2024 года Казань примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС» Скриншот сайта Игр БРИКС 2024 г.

Кроме того, в Казани в июне 2024 года пройдет еще одно значимое событие – город примет Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС».

Практика проведения спортивных мероприятий в стране-председателе БРИКС существует с 2016 года, когда Индия впервые приняла футбольный турнир. В 2017-2018 гг. состоялись Игры БРИКС уже по трем видам спорта.

В рамках российского председательства Игры 2024 года пройдут в Казани, где в течение 13 дней около 3 тыс. спортсменов будут соревноваться по 27 видам спорта. Столица Республики Татарстан неоднократно организовывала международные соревнования и становилась центром масштабных событий в мире спорта. Помимо стран БРИКС для участия в соревнованиях планируется пригласить спортсменов из других стран.

В рамках Игр БРИКС 21-22 июня 2024 года запланирована встреча министров спорта стран БРИКС.

Безопасность этих мероприятий, а также объектов, где будут проживать участники и гости, имеет первостепенное значение. У Рафиса Хабибуллина есть необходимые квалификация и опыт для решения этих важных задач.