Ильсур Метшин: «Велосипед – символ нового горожанина, занимающегося спортом»

Безопасность школ и гимназий Казани потребует 1,3 млрд рублей

Одной из ключевых тем совещания стало обеспечение безопасности в школах и других образовательных учреждениях города в связи с трагическими событиями в гимназии № 175. Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы проанализировал соцобъекты, и выяснилось, что на защиту объектов требуется 1 млрд 308 млн рублей.

К 1 сентября власти города планируют провести ревизию во всех муниципальных учреждениях, где отсутствуют или не работают тревожные кнопки, нет систем оповещения. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, сегодня в городе 801 объект требует организации охраны.

«Мы надеемся, что республиканский бюджет примет определенные решения и будут вливания бюджетных средств в безопасность школ и социально-культурных объектов. <...> Суммы в 1 млрд 308 млн рублей, о которых говорит докладчик, — таких денег в бюджете Казани нет, а безопасность организовывать нужно», — подчеркнул Метшин.

При поддержке республики работы по организации безопасности в соцучреждениях планируют начать уже в этом году.

Капремонт в детсадах, музыкальных школах и клубах для подростков

Другой важной темой совещания стал капремонт. В этом году он запланирован в 15 детсадах, трех подростковых клубах, а также двух музыкальных школах и четырех спортобъектах. На работы в детсадах выделят более 327 млн рублей, на спортобъекты потратят более 325 млн рублей. Кроме этого, еще около 100 млн рублей направят на музыкальные школы и подростковые клубы. То есть всего на 25 объектов потратят 749 млн рублей.

Кроме того, в городе отремонтируют 43 школьных столовых и перепрофилируют старшие группы под ясельные в 37 детсадах. Столовые отремонтируют за 297 млн рублей, реконструкцию детсадов под ясли проведут за 90 млн рублей. В 201 учреждении пройдет текущий ремонт за 291 млн рублей.

Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани Петр Королев в ходе доклада подчеркнул, что сейчас 25 казанских школ остро нуждаются в капремонте.

Образовательным учреждениям нужен ремонт, связанный с усилением перекрытий, заменой изношенных инженерных сетей и конструкций кровли, ремонтом асфальтобетонного покрытия. На 2022 год денег в муниципальной казне для этих объектов не предусмотрено.

Новая велодорожка на Большой Красной и благоустройство шести общественных пространств

Также на совещании в мэрии обсудили развитие общественных пространств. В частности, на улице Большая Красная в Казани появится велодорожка длиной 2 км. Ее выделят разметкой и знаками, а также оснастят дублирующими велосипедными светофорами. Велодорожка позволит соединить существующую велодорожку по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером имени Толстого и в перспективе с парком Горького.

На сегодня в Казани имеется около 12 км велодорог и велополос без учета велоинфраструктуры в парках и скверах. В перспективе сеть велодорожек Казани планируют увеличить до 75 км.

«В целом велосипед — это символ нового горожанина, неравнодушного и занимающегося спортом. Сегодня на таких горожан мы ориентируемся в работе по строительству и проектированию всей дорожно-транспортной инфраструктуры и жилых комплексах», — отметил мэр Казани.

Кроме того, как сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, в 2021 году в рамках формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство шести общественных пространств Казани.

«Финансирование на выполнение данных мероприятий предусмотрено в размере 672 млн рублей из бюджета Республики Татарстан», — сказал Куляжев.

На создание новой парковой территории в ЖК «Салават Купере» потратят 131,3 млн рублей, на экореабилитацию озера Чайковое с благоустройством прилегающей территории — 199,5 млн рублей, обновление сквера имени Толстого — 68,3 млн рублей, создание новых парковых территорий вблизи Голубых озер — 52,5 млн рублей. Помимо этого, планируется потратить 31,5 млн рублей на обустройство набережной озера Кабан и парка «Черное озеро».

Особо стоит отметить экореабилитацию парка у озера Малое Чайковое. С учетом предложений заведующей отделом медреабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Эльмиры Хусаимовой на территории будущего парка организуют площадки для восстановления пациентов, а таже отдыха сотрудников больницы и горожан. Парк будет разбит на зоны для арт-терапии, аэроионотерапии и фитотерапии со столами для мастер-классов.

«Шесть благоустроенных общественных пространств — это хорошее продолжение нашей работы по приведению Казани в благоустроенный, зеленый город. Лет двадцать назад мы определяли комфортность жилого комплекса наличием магазина в шаговой доступности, сегодня мы говорим о благоустроенном комфортном уголке в шаговой доступности», — рассказал Метшин.