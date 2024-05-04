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Безопасность Пасхи в храмах Татарстана обеспечат 237 сотрудников МЧС
Пожарную безопасность Пасхи Христовой в Татарстане будут обеспечивать 237 сотрудников МЧС России, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Пасхальные молебны пройдут в ночь с 4 на 5 мая в 237 храмах. Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России проинструктировали священнослужителей и персонал, а также отработали их действия в случае пожара.
Особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации, наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, электрооборудованию, а также обеспеченности противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения.
МЧС напомнили, что женщинам необходимо крепко повязывать платки и убирать волосы, соблюдать дистанцию от других прихожан, не толпиться в одном месте. В случае загорания одежды следует быстро скинуть ее, постараться потушить водой, огнетушителем или накрыть плотным материалом.
Также важно изучить пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, и убедиться, что все двери на выход открыты.
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