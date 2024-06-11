Безопасность на стадионном концерте Басты в Казани обошлась в 1 млн рублей

На обеспечение безопасности на концерте российского рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Казани потратили более 1,1 млн рублей. Об этом говорится в материалах тендера на портале госзакупок.

Объектом закупки стали услуги по обеспечению общественного порядка безопасности за счет привлечения контролеров-распорядителей. Необходимое количество специалистов в документах не уточняется. Способ осуществления закупки — у единственного поставщика.

Концерт Басты прошел 9 июня на стадионе «Ак Барс Арена» и собрал 23 тыс. слушателей. Это первое такое масштабное выступление рэпера в Казани.