Безопасность на предстоящих праздниках и выборах усилят в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Меры безопасности в преддверии крупных событий — Дня города и Дня Республики (отмечаемых 30 августа), начала нового учебного года (1 сентября), а также выборов – будут усилены в Казани и во всем Татарстане. Об этом сообщили по итогам заседания антитеррористической комиссии при исполкоме Казани, которое возглавил руководитель исполкома Рустем Гафаров, передают «Вести Татарстан».

Посетителей праздничных мероприятий призвали не приносить с собой крупные сумки, так как их досмотр на входе займет больше времени. Также был озвучен перечень предметов, запрещенных к проносу на массовые площадки.

Среди них – легковоспламеняющиеся жидкости, острые и режущие предметы, термосы, фляги, алкоголь, энергетики, аэрозоли, штативы и спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок и средств реабилитации). Со списком запрещенных предметов можно будет ознакомиться у входов на площадки.

Особое внимание будет уделено безопасности образовательных учреждений. В Казани к началу учебного года проведут масштабную проверку всех 527 школ, детских садов и колледжей. В рамках подготовки уже обозначены маршруты эвакуации, определены безопасные зоны, а также обновлены паспорта безопасности учебных заведений.

В день выборов, который состоится 14 сентября, меры контроля будут усилены на всех 464 избирательных участках столицы республики. Ожидается участие свыше 900 тысяч человек.

Помещения избирательных участков проверят сотрудники правоохранительных органов, в зданиях установят камеры видеонаблюдения и металлодетекторы, а также обозначат пути к безопасным зонам. Охрану обеспечат полицейские патрули, дежурящие у участков.

Рустем Гафаров также дал поручение организовать дополнительные проверки объектов с массовым пребыванием людей, транспорта, торговых центров и учреждений социальной инфраструктуры. Все эти меры направлены на обеспечение антитеррористической защищённости жителей и гостей Казани в период предстоящих праздников и избирательной кампании.