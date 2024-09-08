Безопасность и открытость: ЦИК РТ назвал особенности избирательной кампании

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Выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, отличаются открытостью и конкурентной борьбой. На избирательных участках обеспечены необходимые меры безопасности. Об этом заявил в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«В 1995 году состоялись первые выборы в Госсовет Татарстана, тогда в него вошли представители всех слоев общества — от работников производства до преподавателей и предпринимателей. Именно это разнообразие мнений и подходов стало основой для формирования успешной, динамичной республики», — сказал он.

Спикер отметил, что на протяжении двадцати лет выборы депутатов Госсовета РТ проходят по смешанной системе.

«Сто депутатов: 50 выбираются по единому округу Республики Татарстан и 50 — по одномандатным избирательным округам, где избиратели голосуют за конкретного депутата данного района, города, округа. Это важная и эффективная система выборов, которая у нас практикуется», — заметил Кондратьев.

По мнению спикера, с одной стороны, это позволяет развивать партийно-политическую систему республики, а с другой — отстаивать интересы жителей конкретных территорий. Он рассказал об особенностях предвыборной кампании, прошедшей в регионе.

«Из 427 кандидатов, которые претендовали на участие в выборах депутатов Госсовет РТ, мы отказали в регистрации двум. Это серьезный показатель, мы практически 99% тех, кто изъявил желание, допустили к избирательной кампании», — выразил уверенность председатель ЦИК РТ.

Кондратьев объяснил, чем отличается эта избирательная кампания от выборов депутатов Госсовета в 2019 году.

«Выборы в Госсовет РТ сегодня мы проводим в совершенно других условиях. В стране непростая ситуация, идет специальная военная операция, мощнейшее экономическое давление [оказывается] на нашу страну. И, безусловно, информационная война, которая не может не отразиться в том числе на избирательной кампании», — убежден спикер.

За прошедшие годы изменилось избирательное законодательство. В ходе этой избирательной кампании соблюдаются меры повышенной безопасности. «Избирательный участок — безопасное место, мы ждем наших избирателей», — добави л Кондратьев.

Любая избирательная кампания, конечно же, связана с конкурентной борьбой.

«В Татарстане конкуренция составляет 4,6 кандидата на одно место, на муниципальных выборах есть и выше. В Высокогорском районе — 11 кандидатов на одно вакантное место», — сообщил председатель ЦИК РТ.

Он также обратил внимание на то, что несколько лет назад республика только начинала устанавливать избирательные стандарты, тогда на участках стали появляться камеры видеонаблюдения. Сегодня организован видеоконтроль всех избирательных процедур. Выборы стали более открытыми и понятными благодаря общественным наблюдателям.

«Мы видим, как изменилось число наблюдателей. На избирательном участке в то время было два-три наблюдателя, это считалось очень хорошим [показателем]. А сейчас, посмотрите, — свыше 16 тыс. В основном это активные молодые граждане», — сказал Андрей Кондратьев.

Помимо прочего, по его словам, за прошедшие годы изменилась работа избирательных комиссий. Члены УИК теперь проходят профессиональную подготовку.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.