«Безопасность государства не подрывал»: казанец сел за постановку мигрантов на учет

Ново-Савиновский суд Казани поставил точку в деле садовода, который продавал саженцы, а в свободное время занимался организацией незаконной миграции. Вместе с подельником они зарегистрировали в столице Татарстана более 2,7 тысячи человек. О том, какой приговор ему вынес суд, в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«С каждого мигранта брали по 3-5 тысяч рублей»

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор 57-летнему Анатолию Буги. Мужчину признали виновным в фиктивной постановке на учет 2,7 тыс. мигрантов.

Анатолий Буги – уроженец Молдавии, гражданин РФ, живет в Казани. У него есть взрослые дети, он ухаживает за престарелой матерью. Официально не работает, но выращивает и продает саженцы, с этой целью оформил ИП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, с 2022 по 2024 год Буги вместе с неустановленным лицом подыскивал иностранных граждан для незаконной постановки на миграционный учет. За свои услуги брал от 3 до 5 тысяч рублей. С иностранцами заключали фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности и на аренду жилья и помогали продлевать время пребывания на территории России.

Следствие уверено, что работу, указанную в договорах, мигранты не осуществляли и по адресам регистрации не проживали. Таким способом Буги и неустановленное лицо поставили на учет более 2700 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

На прошлом заседании Анатолий Буги рассказывал «Татар-информу», что продажа саженцев – это сезонная работа, и поэтому денег мужчине временами не хватало. По этой причине он и решил заняться организацией незаконной миграции.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я должен был стоять в очереди и подавать документы иностранцев за 1,5 тысячи рублей в день»

Оформляли мигрантов через ООО «Градстрой» и ИП «Николаев». К слову, ИП «Николаев» было оформлено буквально за сутки. По версии следствия, Анатолий Буги в марте 2023 года в парке встретил некоего мужчину по фамилии Николаев, который, согласно информации из допроса, ждал там своих собутыльников.

«К нему подошел Анатолий, начал беседовать о жизни, в разговоре предложил оформить ИП и получать пассивный доход – заверил, что это все легально. Предложил заплатить 2 тысячи рублей сразу и потом проценты с дохода. Николаев согласился и поехал с ним оформлять ИП в налоговую. Никаких документов Николаев при себе не оставил, все отдал Буги. После этого, по словам Николаева, Анатолия Буги он видел пару раз, когда тот приезжал в парк и просил подписать бумаги», – рассказывал государственный обвинитель.

Никаких процентов от дохода, как заверил на допросе Николаев, он не получил. После дополнительного подписания бумаг Буги исчез из его жизни. О постановке мигрантов на учет сам владелец ИП якобы ничего не знал.

С ООО «Градстрой» история похожая. Свидетель Гимадиев на допросе рассказал, что в 2023 году приехал в миграционный центр и познакомился там с неким Джасуром – 30-35-летним мужчиной с густой черной бородой. Джасур предложил ему работу – стоять в очереди и подавать документы иностранных граждан за 1,5 тысячи рублей в день.

«Он взял мою копию паспорта, чтобы оформить на меня доверенность "Градстроя". По условиям, я должен был подавать документы не больше чем на 5 иностранцев в день. По 300 рублей за каждого, итого получается 1,5 тысячи рублей. Джасур убедил меня, что это все по закону. Мы обменялись номерами телефонов, но Джасур обычно сам со мной связывался, так как постоянно менял номера телефонов. Никаких отношений с "Градстроем" у меня не было. О Буги никогда не слышал, не знаком», – рассказывал Гимадиев.

Анатолий Буги полностью признал свою вину, за исключением одной трактовки.

«Я не согласен с тем, что подрывал безопасность государства, я не хотел этого», – сказал он.

Его адвокат Алла Масленникова уточнила, что мужчина полностью признает вину и факты не отрицает, но не согласен с одной формулировкой.

«Он не желал подрыва безопасности государства и поэтому искренне не может с этим смириться», – говорила она.

Суд постановил признать Анатолия Буги виновным и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима с штрафом в 200 тыс. рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Ранее, в прениях помощник прокурора Ново-Савиновского района Булат Султанов запрашивал для Анатолия Буги 5 лет колонии общего режима и 300 тыс. рублей штрафа.