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«Молодежь — будущее безопасных дорог»: В Казани выберут лучшего студента-водителя
Сегодня на территории Управления ГИБДД МВД по РТ начался финал республиканского конкурса водительского мастерства «Автосессия». В нем участвуют 27 команд студентов из 22 районов Татарстана.
По правилам конкурса сначала студенты сдают теоретический экзамен на знание ПДД, а потом демонстрируют свои навыки фигурного вождения на специальной площадке. Также участники подготовили видеоролики с социальной рекламой на тему «Безопасность на дороге — движение без аварий».
Об этом конкурсе и его истории в Татарстане «Татар-информу» рассказал заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.
«Мы считаем, что это очень важный конкурс. В 2010 году мы решили впервые его провести. Тогда все студенты нас горячо поддержали. В 2013 году к этому конкурсу мы подключили учащихся техникумов и колледжей. Его отличительная особенность в том, что участвует в нем особая категория людей, которая имеет водительские удостоверения. Это полноценные и полноправные участники дорожного движения. Они – настоящий пример для своих товарищей, для младшего и старшего поколений. От того, какую молодежь мы воспитываем сегодня, будет зависеть безопасность дорожного движения в будущем», – сказал он.
Победителей «Автосессии» объявят в течение дня, им вручат памятные призы и награды.
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