«Безопасность детей – забота взрослых»: МЧС о том, как уберечь детей от гибели на пожарах

С начала года в Татарстане на пожарах погибли два ребенка, а за аналогичный период прошлого года в огне погибли трое детей.

Одна из основных задач в работе с подрастающим поколением – обучение правилам пожарной безопасности, считает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Максим Трущин.

Работа с детьми проходит на протяжении всего года, даже летом, только вместо школ и центров детского творчества основным местом проведения становятся детские оздоровительные загородные и пришкольные лагеря.

«С ребятами проводятся конкурсы, викторины, игры и практические задания, которые помогают даже такую, казалось бы, сложную тему сделать простой и понятной для детей», – пояснил Максим Трущин.

Важно отметить, что многие мероприятия проходят на территории пожарных подразделений.

«Такой подход помогает заинтересовать детей тематикой пожарной безопасности», – рассказал полковник внутренней службы Максим Трущин.

По его мнению, такие мероприятия очень эффективны. Информация, полученная от настоящего пожарного, остается в памяти у детей надолго.

«Дети прячутся под кровати, в шкафы – места, откуда их трудно спасти. Поэтому мы не просто рассказываем о мерах пожарной безопасности, но и отрабатываем до автоматизма правила поведения при пожаре», – пояснил Трущин.

Кроме того, полковник внутренней службы отметил, что важно работать не только с детьми, но и с родителями. Отдельное внимание уделяется детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

«В большинстве таких семей родители злоупотребляют спиртными напитками, а дети предоставлены сами себе. Детям в силу своего возраста и любопытства всегда хочется попробовать все новое и запрещенное, а зажечь спичку и тем более развести костер для ребят просто забава. Именно в таких социально неблагополучных семьях риск возникновения пожара значительно возрастает», – поделился Максим Трущин.

Школьные каникулы – время, когда дети зачастую предоставлены сами себе, что может привести к трагическим случаям, в том числе из-за оставления детей без присмотра, считает Трущин.

«Родители оставляют детей одних в доме с ветхой проводкой, при этом значительная часть электрооборудования находится во включенном состоянии. Это очень опасно», – подытожил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.