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Общество 3 сентября 2026 13:35

Безналичная оплата может появиться почти в 80% транспорта РТ к 2030 году

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Безналичная оплата может появиться почти в 80% транспорта РТ к 2030 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Кабинет Министров РТ утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы, сообщается в постановлении. Документ определяет показатели комфортности регулярных перевозок пассажиров.

К 2030 году доля транспортных средств, оснащенных системой безналичной оплаты, низким полом, электронными табло, местами для колясок, велосипедов и крупногабаритного багажа, системами контроля температуры, а также оборудованных для маломобильных пассажиров, должна достичь 79%. В 2026 году этот показатель установлен на уровне 48%, в 2027-м – 57%, в 2028-м – 64%, в 2029-м – 69%.

#кабмин рт #общественный транспорт
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