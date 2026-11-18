Инклюзивная студия «Э-моция», незрячие сестры Абдуллины и художник Михаил Краев из Татарстана подали заявки на Всероссийский конкурс «Безграничные возможности». «Татар-информ» рассказывает их жизненные истории.





На протяжении десяти лет в Казани работает инклюзивная театральная студия «Э-моция»

Фото: minmol.tatarstan.ru

«Э-моция» десять лет доказывает, что сцена доступна каждому

На протяжении десяти лет в Казани работает инклюзивная театральная студия «Э-моция». Ее руководитель Инесса Клюкина решила участвовать в федеральном конкурсе «Безграничные возможности». Она рассказала «Татар-информу», почему в коллективе не занимаются реабилитацией, как проходят гастроли и зачем нужен Республиканский инклюзивный бал.

В студии «Э-моция», которая работает в Казани с 2014 года, сейчас занимаются 12 человек. Средний возраст участников – 40 лет, самому младшему – 18. Это не просто кружок по интересам, а сплоченный коллектив, где 70% артистов – люди с инвалидностью, в основном с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам Инессы Клюкиной, «Э-моция» – пространство, открытое для всех.

«У нас инклюзивный коллектив. К нам можно приходить заниматься и людям без инвалидности, и это все бесплатно. У нас всегда открытый набор», – говорит она.

Студия выпустила десять постановок и побывала с гастролями в 27 городах России. При этом коллектив принципиально отказывается от сопровождения волонтеров или родителей в поездках.

Инесса Клюкина: «Нас связывает театр и творчество. У нас нет идеи, что мы спасаем людей с инвалидностью. Мы просто занимаемся тем, чем нравится. Участники – соавторы всех проектов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы никогда не ездим с сопровождающими. Это такая школа взросления в хорошем смысле, и в социальном плане тоже. Театральный коллектив – место, где нужно договариваться, общаться, чувствовать друг друга. Поэтому это полезно не только людям с инвалидностью», – поясняет Клюкина.

По ее словам, многие участники студии уже создали семьи и работают. Сама «Э-моция» стала для них местом самоисследования и открытия мира. Артисты выступают на молодежных форумах, защищают проекты и презентуют студию на общественных мероприятиях.

«Нас связывает театр и творчество. У нас нет идеи, что мы спасаем людей с инвалидностью. Мы просто занимаемся тем, что нравится. Участники – соавторы всех проектов», – подчеркивает руководитель.

Студия регулярно участвует в фестивалях и конкурсах. Однако, по словам Клюкиной, коллектив обходит стороной мероприятия исключительно для людей с инвалидностью, выбирая инклюзивные конкурсы или проекты любительских и экспериментальных театров.

Помимо театра «Э-моция» развивает еще одно крупное направление – Республиканский инклюзивный бал Фото: mincult.tatarstan.ru

В Казани пройдет пятый инклюзивный бал

Помимо театра «Э-моция» развивает еще одно крупное направление – Республиканский инклюзивный бал. В этом году он пройдет 27 ноября в бальном зале Торгово-промышленной палаты и станет юбилейным, пятым по счету.

В проекте участвуют три города: Казань, Бугульма и Чистополь. В каждом из них занимаются группы по 50 человек с инвалидностью и без. На казанский бал приедут по 10–12 участников из каждого города, всего в столице Татарстана соберутся около 70 человек. Танцевать они будут под музыку в исполнении оркестра театра имени Г. Камала. За два месяца до бала участники прошли обучение танцам под руководством хореографа, который адаптировал программу под возможности каждого.

«В этом году 12 новых танцев, авторская хореография, новое место. Для нас важно провести юбилейный бал», – говорит Инесса Клюкина.

Инесса Клюкина призналась, что хотела быть актрисой с детства, но из-за инвалидности долгое время не решалась воплотить мечту. К 27 годам, решив вопросы со здоровьем, она вспомнила о своем заветном желании. После участия в конкурсе «Жемчужина Татарстана» познакомилась с девушками с инвалидностью и поняла, что запрос на театр есть у многих.

«В Казани 10 лет назад не было инклюзивного творческого проекта для взрослых, все было в основном для детей. Я вспомнила про свою мечту и поняла, что она интересна не только мне. Через пару месяцев прошло первое занятие «Э-моции», – сказала Клюкина.

На первое занятие пришла Неля Суркина, которая впоследствии стала режиссером студии. О событии она узнала из соцсетей.

«Э-моция» живет, потому что есть ребята, которые с нами, и есть люди, которые нас смотрят, которым мы нужны. Поэтому мы и живем», – заключила Клюкина.

Фото: предоставлено Олесей Фарукшиной

История мамы незрячих двойняшек, которые играют на скрипке и фортепиано

В числе подавших заявку на федеральный конкурс – сестры Абдуллины, Айша и Аида. Их мама Олеся Рафаэльевна Фарукшина рассказала «Татар-информу», как девочки нашли себя в музыке.

Сейчас Айше и Аиде по 13 лет. Они двойняшки, родились недоношенными – на пятом месяце, весом по 700 граммов. В результате у обеих началась отслойка сетчатки: глазки не дозрели, сосудов не хватало, и сетчатка переставала питаться.

«Мы делали операции в Питере. Летали туда каждые полгода, пытались сохранить сетчатку. У Айши получилось что-то сделать – у нее локальная отслойка осталась, но она слабовидящая, зрение плохое. А у Аиды не получилось: тотальная отслойка, сетчатка полностью отошла, она незрячая», – рассказала Олеся Фарукшина.

Фото: предоставлено Олесей Фарукшиной

У обеих девочек инвалидность по зрению. У Аиды позже обнаружили еще и тугоухость второй степени, поэтому она носит слуховые аппараты.

Когда девочкам исполнилось по три года, встал вопрос о детском саде. В родном городе Октябрьский в Башкирии специализированного садика для незрячих детей не было. Их мама продала квартиру и переехала с двумя дочками в Казань – одна.

«Супруг у меня умер в 2017 году – несчастный случай. Его похоронила и переехали сюда. Остались одна с двумя девчонками», – вспоминает она.

В Казани Аиду взяли в незрячую группу детского сада, Айшу – в другой, коррекционный детский сад. Потом пошли в коррекционную школу для детей с ОВЗ, где учатся до сих пор.

После первого класса произошла встреча, изменившая их жизнь. Олеся Рафаэльевна начала обзванивать музыкальные школы поблизости, но везде получала отказ: «Нет педагога, который бы занимался с незрячим ребенком». Она уже почти опустила руки, когда наткнулась в интернете на статью о школе, которая принимает детей с ОВЗ.

«Я позвонила. Мне сказали: ‘’Приходите на следующий день, посмотрим’’. Так мы попали в детскую музыкальную школу №18 имени Музафарова. Выяснилось, что у меня дети имеют абсолютный музыкальный слух», – рассказывает мама.

Айша сразу выбрала фортепиано. Аида, которая не видит, услышала скрипку откуда-то из коридора – и решила: это ее.

«Ей понравился звук. И всё, она выбрала скрипку себе. С 2021 года мы учимся в этой музыкальной школе», – говорит Олеся Абдуллина.

Фото: предоставлено Олесей Фарукшиной

«Горжусь до слез, отношусь как к обычным детям»

Скрипка для незрячего ребенка – задача непростая: нужно параллельно вести смычок и попадать по струнам. В первых классах Олеся Фарукшина водила смычком сама, а Аида набирала ноты. Постепенно девочка освоила инструмент и начала играть самостоятельно.

Сейчас Аида сочиняет музыку. Айша помогает ей – поддерживает на фортепиано, делает аранжировку. Одно их произведение вошло в татарстанский сборник для учащихся музыкальных школ. Второе готовят к декабрю, ко Дню инвалидов.

«Естественно, для меня это гордость. Это большое достижение. Горжусь, не спорю. И до слез иногда горжусь. Я не говорю, что у меня супергениальные дети, но для меня это… чувствуешь, что свой вклад внесла», – признается мама.

Фото: предоставлено Олесей Фарукшиной

Девочки участвуют в республиканских и международных конкурсах, побеждают. Играли с оркестрами. В рамках проекта «Мечта без границ» вместе с преподавателями музыкальной школы ездили по городам и районам Татарстана с мастер-классами – рассказывали, как можно преподавать детям с ОВЗ и какие получаются результаты.

Олеся Рафаэльевна считает, что самое главное – принятие таких детей.

«Для меня это тоже пришло не сразу. Когда тебе говорят диагноз, что твой ребенок не будет видеть, – это тяжело. Потом еще в семь лет у Аиды обнаружили тугоухость. Принятие было тяжелым. Но после принятия ты уже стараешься радоваться каждому шагу. Сначала радуешься тому, что села, что пошла ножками, первому слову. С обычными детьми это как-то само собой, а тут каждое достижение воспринимается более эмоционально, сильнее», – делится женщина.

Фото: предоставлено Олесей Фарукшиной

При этом она подчеркнула, что относится к девочкам как к обычным детям.

Помощи у нее нет: родители находятся в Башкирии. Семья живет на социальные пособия. На конкурс «Безграничные возможности» девочки подали заявку в номинации, связанной с жизненным путем и достижениями.

В заключение мама дала совет другим родителям особенных детей.

«Нужно ни в коем случае не отчаиваться. И главное – не сюсюкаться, не включать гиперопеку», – сказала она.

Фото: предоставлено Михаилом Краевым

Казанский художник Михаил Краев вырос в детском доме

На федеральный конкурс «Безграничные возможности» подал заявку и казанский художник Михаил Краев. Он вырос в детском доме, научился быть самостоятельным, нашел свое призвание в точечной росписи и не держит обиды на родителей.

Сейчас Михаилу Краеву 45 лет. Он родился в Казани в 1981 году семимесячным, очень слабым – врачи в роддоме сказали родителям, что ребенок не выживет. Родители оставили малыша. Он попал в дом ребенка.

«Когда надо было переходить в школу, ребят распределяли по Татарстану. Некоторых отправили в Альметьевский район, в деревню Ново-Каширово. Я там жил в интернате до 14 лет», – вспоминает художник.

В 1995 году родители забрали его домой в Казань. Как выяснилось позже, помогла случайность: знакомая семьи, работавшая врачом, услышала от коллег историю мальчика с двумя пальцами, который хорошо рисует, поняла, о ком речь, и приехала к отцу Михаила на работу.

«Она сказала: «Это твой сын там, в детском доме, забирай его», – рассказывает Краев.

Фото: предоставлено Михаилом Краевым

У Михаила инвалидность с детства, диагноз «недоразвитие верхних конечностей». На каждой руке по два пальца, руки не разгибаются. При этом мужчина абсолютно самостоятелен.

«Когда я рос в детдоме, многому научился. Мы сами за собой ухаживали: стирали вручную, гладили, занимались уборкой. Я могу спокойно работать молотком, другими инструментами. Шить, вышивать, пуговицы пришить – для меня это несложно. Штаны порвал – заштопал, носки порвал – заштопал. Это обычное дело. Мы работали в огороде, у нас был большой сад. Кто-то говорит, что физический труд детям противопоказан, но я считаю, он полезен», – говорит Краев.

На родителей Михаил не в обиде. По его словам, он понимает их решение: после его рождения прошел год, семья решила жить дальше, появился сын, а через четыре года – дочка. Родители работали в милиции, зарплата была небольшой, содержать троих детей было сложно.

«Я не злюсь, не обижаюсь на родителей, что я остался в детдоме», – подчеркивает он.

Фото: предоставлено Михаилом Краевым

«Бабочка оказалась настоящей»

Тяга к творчеству проявилась еще в детском саду. Михаил вспоминает, как рисовал насекомых, животных, цветы. Один случай особенно запомнился.

«Я нарисовал бабочку, вырезал ее из бумаги, привязал ниточку. Поднялся сильный ветер, и бабочка улетела. И я действительно поверил, что бабочка у меня получилась настоящая. Потом ходил всем рассказывал, что нарисовал бабочку, и она оказалась настоящей», – смеется художник.

В детском доме он помогал другим детям рисовать – за это разрешали быстрее пойти на прогулку. Но Михаил всегда оставался, предпочитал заниматься творчеством.

Сейчас у Краева проходит персональная выставка в музее Горького – декоративное направление, точечная роспись. Открылась она в «Ночь искусств» 13 ноября и продлится до декабря.

Фото: предоставлено Михаилом Краевым

«Чем больше увлекаешься творчеством, больше начинаешь ощущать свой почерк. Мне ближе декоративные узоры, орнаменты, культура древних народов», – поясняет он.

Работы Михаила выставлялись в галерее Зарипова, Союзе художников Татарстана, Казанской Ратуше, библиотеках. В декабре готовится еще одна выставка в галерее Зарипова на Гвардейской, а в следующем году – выставка фотографий в Галерее современного искусства на Карла Маркса. Помимо живописи он занимается фотографией, пишет стихи. С 2019 года увлекся новым направлением – «книга художника»: оформляет книги вручную, в одном экземпляре, как арт-объект.

«Я работаю в Республиканской юношеской библиотеке на Ибрагимова, официально как библиотекарь, а по факту – художником. Провожу мастер-классы для посетителей, в основном для детей. У меня там постоянная выставка книги художника – 23 книги. Коллекция будет пополняться, идей полно», – рассказывает Краев.

Он также состоит в Союзе художников РТ и готовит документы для вступления в Союз художников России.

Про конкурс «Безграничные возможности» Михаил узнал от сотрудников Министерства культуры РТ – ему позвонили и рассказали. Заявку уже отправил, номинация связана с историей о своем пути.

«Я часто участвовал в конкурсах, но к призам не стремлюсь. Приятно, конечно, будет, но главное – поучаствовать, и может, даже получится приехать в Москву, рассказать о себе», – признается художник.

Михаил часто бывает в школах и гимназиях, проводит открытые уроки рисования, рассказывает о своем творчестве и жизни, показывает книги. В заключение он назвал главный принцип, которым руководствуется всю жизнь:

«Если человек чего-то хочет, у него это получится».

Фото: предоставлено Михаилом Краевым

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве

Заявки на Всероссийский конкурс‑премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии, принимаются до 30 ноября. Подать их на ДОБРО.РФ могут люди с инвалидностью, а также организации и команды, внедряющие практики и технологии для повышения качества жизни.

Цель конкурса – показать реальные истории успеха и достижения людей с инвалидностью и поддержать тех, кто создает условия для равного участия каждого человека в жизни общества. Он проходит по двум тематическим трекам – «Люди без границ» и «Норма жизни» по 12 номинациям.

Заявки принимаются на портале ДОБРО.РФ. Участники должны заполнить анкету с кратким описанием истории или проекта, прикреплять видеоматериалы и фотографии.

Конкурс проходит в несколько этапов. Региональные комиссии выбирают несколько заявок в каждой номинации, потом проекты оценивают федеральные эксперты, в числе которых есть люди с инвалидностью. Победителей определит жюри, а в номинации «Мечта без границ» – народное голосование.

Председатель жюри – заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. В составе жюри – народный артист России, актер театра и кино Сергей Безруков, заслуженная артистка России Илона Броневицкая и другие.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве 22 апреля 2027 года. Победители получат дипломы, памятные награды и специальные призы партнеров.